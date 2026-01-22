Diputados opositores repudian al titular de la Aneaes

El diputado opositor Raúl Benítez calificó de lamentables los dichos de José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), quien reivindicó la figura del dictador Alfredo Stroessner y minimizó las violaciones de los derechos humanos durante la época.

“Lamentable el término que utilizó y me parece más lamentable que un referente de la educación superior tenga ese pensamiento retrógrado. Aquí se demuestra que sobre las carreras y todos los títulos, es solo un seccionalero ilustrado”, dijo Benítez.

El parlamentario indicó que las expresiones del hijo del expresidente Nicanor Duarte Frutos fueron para congraciarse con un sector del coloradismo que duerme con la fotografía del dictador Alfredo Stroessner.

“Tenemos una persona que está dispuesta a vender sus pensamientos, sus valores y hasta su formación con tal de quedar bien. Lamentablemente una persona formada decidió enterrar sus libros para arrastrase y ganar el aprecio de otros que también reivindican la dictadura”, dijo Benítez.

El diputado agregó que lo que dijo Duarte Penayo es solo el reflejo del oficialismo que se dedica a hablar de dictaduras en el exterior, pero reivindica cada vez que pueden la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Si repiten el mismo discurso, van a repetir la misma práctica. Esto es la cara del oficialismo: cuestionan las dictaduras del exterior, pero cada vez que pueden reivindican la dictadura que tanto dolor causó en el país”, dijo.

Siguen las prácticas nefastas de Stroessner, dicen

Por su lado, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) indicó que el Gobierno actual es una mala copia de la dictadura de Alfredo Stroessner y agregó que si bien él está muerto, siguen sus prácticas nefastas en el país.

“Siempre sostuve que Stroessner se fue, pero las prácticas nefastas están profundamente arraigadas en el coloradísimo, partido cómplice de las atrocidades cometidas por el dictador. El Gobierno actual es una mala copia del strosnismo” dijo el diputado.

Aguilera indicó que el gobierno de Santiago Peña está copando las instituciones como en la era stronista.

“El Gobierno colorado está copando todas las instituciones con incondicionales de manera a garantizar impunidad a los suyos e instrumentar de manera frecuente para perseguir opositores”, dijo Aguilera.

Puntualizó que las declaraciones hechas por Duarte Penayo es un sincericidio, que refleja el pensamiento colorado, cuando menos repugnante.