Aneaes: estudiantes de la UNA piden salida de Duarte tras reivindicar a Stroessner

Siguen las repercusiones luego de que José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Educación Superior (Aneaes), reivindicó y justificó la dictadura de Alfredo Stroessner. El hijo del expresidente de República Nicanor Duarte Frutos, afirmó que el dictador Stroessner fue “benigno en materia de muerte”.

“Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), afirmó Duarte, en entrevista con La Unión.

Cuando le consultaron al titular de la Aneaes si Stroessner fue un dictador, afirmó tajante: “no, para mí fue un presidente constitucional”.

“Minimizar o justificar estos crímenes, compararlos favorablemente con otros períodos históricos o presentarlos como un costo necesario del desarrollo, constituye negacionismo y atenta contra la memoria colectiva y contra los principios básicos de toda sociedad democrática”, afirman desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Piden salida de Duarte

Los estudiantes de Ciencias Sociales aseguran que no puede haber evaluación educativa seria cuando se niegan los fundamentos éticos, históricos y democráticos del conocimiento social, más aún si el responsable, es un profesional de las humanidades que cae en el negacionismo.

“El respeto irrestricto a los derechos humanos y la verdad histórica no son opcionales, son condiciones básicas de la educación pública”, remarcan.

Luego, afirman que por todo lo expuesto, “exigimos que Duarte Penayo sea apartado del cargo y llamamos al gremio estudiantil y a la comunidad académica a pronunciarse en defensa de la memoria, la vida y la dignidad”.

Medicina UNA

El Centro de Estudiantes de Medicina-UNA manifestó igualmente en un comunicado, su “profunda preocupación y repudio”, por las declaraciones de Duarte.

“Muchos profesores, médicos y estudiantes fueron hostigados por pensar distinto. La dictadura no solo torturó militantes políticos sino que también sofocó la ciencia, el pensamiento crítico y la salud pública, pilares esenciales para la formación médica”, expresaron.

Reafirman que el presidente de la Aneaes, organismo encargado de evaluar y acreditar carreras universitarias, se pronuncie abiertamente a favor de un régimen responsable de graves violaciones a derechos humanos, constituye una falta incompatible con el rol de garante de calidad educativa en democracia.