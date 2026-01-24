MTESS interviene tras incendio en colchonera de San Lorenzo para verificar situación de trabajador

Fiscalizadores laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) acudieron de manera inmediata al lugar del incendio registrado en una colchonera ubicada en la ciudad de San Lorenzo, a fin de verificar si existían trabajadores afectados por el siniestro y constatar las condiciones en el sitio.

La intervención se realizó como parte de las acciones de inspección y prevención que ejecuta el MTESS, con el objetivo de resguardar la integridad de las y los trabajadores y activar los procedimientos correspondientes ante situaciones de emergencia.

Según los datos preliminares proporcionados por los Bomberos Voluntarios, no se reportaron personas heridas ni afectadas por la inhalación de humo en el lugar.

El MTESS continuará acompañando las actuaciones que correspondan dentro del ámbito de su competencia, en coordinación con las instituciones intervinientes, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo.

