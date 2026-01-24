Tragedia en Carapeguá: choque de motos deja un muerto y un herido

La víctima fatal fue identificada como Pastor Chávez Orrabali, de 61 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en la compañía Aguai’y de este distrito. Orrabali conducía una motocicleta marca Leopard MD 150.

El otro involucrado en el siniestro es Celso Brítez Carballo, 37 años, domiciliado en la compañía Tajy Loma, quien resultó con lesiones. Brítez Carballo conducía una motocicleta Kenton azul, sin chapa.

Las circunstancias exactas del accidente aún están bajo investigación, pero se presume que la colisión fue frontal. Hasta el momento no se tiene aún la versión del sobreviviente porque fue trasladado al hospital local, explicó el jefe de Comisaría 5, comisario Óscar Sequeira.

Brítez Carballo fue auxiliado por Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron al Hospital Distrital de Carapeguá.

El director del nosocomio local, doctor Alcides Ochoa, explicó que el accidentado llegó con fracturas de brazo y de rotula, pero se encuentra estable,

Al lugar del accidente fueron convocados personal de Criminalística de la Policía y un médico forense del Ministerio Público.