Artesanas cuestionan adjudicación de 800 frazadas de la SEN en Carapeguá

La controversia surge tras la licitación N° 18/2025 para la compra de frazadas artesanales de colores. Según la asociación, del total adjudicado, el 80 % —unas 640 frazadas— fue asignado a integrantes de una misma familia: un 50 % a la madre y un 30 % al hijo, quienes, según sostienen, no producen frazadas de trapo de colores, tal como exige el pliego.

En una nota remitida a la SEN, la presidenta de la asociación, Alejandra Brítez, señaló que no existe objeción alguna al precio adjudicado.

“Manifestamos formalmente nuestro rechazo al porcentaje del 20 % que nos fuera asignado, aclarando que estamos en condiciones de respetar el precio de G. 80.000 por frazada”, expresa el documento.

Brítez explicó que los adjudicados con mayor porcentaje se dedican a la elaboración de tejidos de hilo y poyvi, productos artesanales distintos a las frazadas de trapo de colores requeridas en la licitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Afirmó además que la distribución realizada “no se ajusta a criterios de equidad ni al espíritu del fortalecimiento de la producción artesanal comunitaria” que la SEN había mencionado durante una visita a la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esperaban comercializar sus productos

La asociación sostiene que está integrada por varias familias productoras que realizaron inversiones y esfuerzos para cumplir con todas las exigencias documentales y técnicas, con el objetivo de que los beneficios de este tipo de adjudicaciones alcancen a más hogares y no se concentren en un solo núcleo familiar.

Lea más: Carapeguá celebra su identidad artesanal en la 4ª edición del Festival “Frazada de Trapo”

También indicaron que solicitaron la revisión del porcentaje de adjudicación y propusieron acceder al 50 % de la provisión, pedido que no fue respondido por la institución.

“Es injusto que las auténticas artesanas de la frazada de trapo, reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la Secretaría Nacional de Cultura y la Municipalidad local, no puedan concretar una venta conjunta”, reclamaron.

Las artesanas aclararon que al momento de la adjudicación aún no contaban con frazadas en stock, ya que la producción se inicia una vez confirmada la adjudicación, pero aseguraron que podían cumplir en tiempo y forma debido a la cantidad de integrantes de la organización.

Postura de la adjudicada

Por su parte, la artesana Alicia Páez afirmó que el llamado a licitación estuvo dirigido a todos los artesanos de Carapeguá y que ella y su hijo, Roberto Rojas, se presentaron de manera independiente, como empresa AR Artesanía y CRIS Color, resultando adjudicados inicialmente con el 80 % de la provisión al ofertar G. 80.000 por colcha, mientras que la asociación presentó una propuesta de G. 100.000 por cada frazada.

Indicó que, pese a haber ofertado el precio más bajo, la SEN solicitó a las artesanas una reducción del monto y fueron así beneficiadas con el 20 % para la provisión.

Luego de que la asociación igualara el precio pidieron acceder al 50 % de la provisión que ya no les fue aceptada, desconociendo el motivo.

Lea más: Artesana aplica innovador método de teñido natural de textiles en Carapeguá

Páez sostuvo que trabaja desde hace años en el rubro de la artesanía, desarrolla productos textiles innovadores y colabora con artesanos de distintas compañías.

Aclaró que, si bien la adjudicación figura a su nombre, dice que ella también produce las frazadas de textil y las de trapo las confeccionan artesanos de diferentes compañías que trabajan de manera independiente y que no cuentan con la documentación necesaria para participar en licitaciones públicas.

Contrato firmado y entrega en marcha

La artesana indicó además que, al mantenerse la asociación firme en su postura, la empresa de ella y de su hijo terminó adjudicándose el 100% de la provisión de las 800 frazadas de trapo.

Señaló que el contrato fue firmado en este mes de enero y que para mediados de marzo deberán entregar la totalidad de las 800 frazadas a la SEN.

Agregó que la producción ya está en marcha y que no necesitan buscar tejedores, ya que desde agosto de 2025 venían preparándose ante la posibilidad de resultar adjudicados.

Finalmente, recordó que el contrato fue firmado con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, coronel (R) Arsenio Zárate, y que no es la primera vez que participan en llamados de instituciones estatales. Precisó que el aviso fue publicado en la página del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y estuvo dirigido a todos los artesanos del distrito de Carapeguá.