20 de enero de 2026 - 10:58

Consultas por virus respiratorio en aumento

Las consultas por virus respiratorios están en alza.
Encargada de despacho de Vigilancia de la Salud, la doctora Viviana de Egea, indicó que el aumento de consultas por cuadros respiratorios aumentó en un 20 por ciento, pero aún está alejado del umbral de alerta. Señaló que el rinovirus es el que más está afectando a la población y reiteró que, además de las vacunas, lo más importante para evitar los contagios es el uso de mascarillas.

Por ABC Color

La doctora Viviana de Egea, encargada de despacho de Vigilancia de la Salud, confirmó que existe un leve aumento de los casos respiratorios, entre los que destacan influenza, covid y neumonía.

“Tenemos un aumento de alrededor del 20 por ciento de las consultas, con relación a la semana previa. Sin embargo, estamos todavía por debajo de lo que nosotros denominamos el umbral de alerta”, apuntó la profesional.

Seguido confirmó la circulación de varios virus respiratorios. “En cuanto al Covid, desde la pandemia vimos que tiene un pico entre diciembre y enero, lo que hace que esto sea esperable para este virus respiratorio”.

“Sin embargo, lo que estamos viendo desde las últimas semanas del 2025 y las primeras del 2026 es que tenemos una interesante circulación de otros virus respiratorios como la influenza, parainfluenza y rinovirus, la cual está dominando en estos momentos”.

Por otra parte, la encargada de Vigilancia de la Salud, remarcó que también se ve un leve incremento en la internación a consecuencia de estos virus respiratorios. “Los menores de dos años son los que más están requiriendo hospitalización, así como los mayores de 60 años”.

“Las vacunas son una estrategia más de prevención de los virus respiratorios. Lo más importante es evitar la diseminación desde la persona enferma, a través del uso de mascarillas”, finalizó.