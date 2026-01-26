Docentes del Guairá rechazan el actual proyecto de reforma de la Caja Fiscal y exigen diálogo con el Gobierno

Docentes de distintas áreas del departamento de Guairá se reunieron este lunes para manifestar su preocupación y rechazo al actual proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que será analizado por el Congreso Nacional en febrero próximo. La convocatoria fue impulsada por la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN).

Los educadores señalaron que no se oponen a una reforma del sistema previsional, pero cuestionan duramente la forma en que se impulsa el proyecto, al considerar que avasalla derechos ya adquiridos y fue elaborado sin la participación de los sectores afectados.

Durante el encuentro, la representante departamental de la OTEP-SN, Sonia Argüello, afirmó que los docentes nunca fueron convocados a una mesa de diálogo para discutir la reforma, pese a tratarse de un sistema que afecta directamente su futuro laboral y jubilatorio.

Argüello cuestionó además la falta de aporte patronal del Estado, señalando que el Gobierno no cumple con su obligación legal de aportar el 14% por cada trabajador, trasladando el peso del sistema exclusivamente a los funcionarios públicos.

Uno de los puntos más resistidos por los docentes es la intención de modificar el aporte jubilatorio y la edad mínima de jubilación, que pasaría a 57 o 60 años, con una tasa de sustitución del 78%, lo que consideran insuficiente y regresivo.

“Después de toda una vida aportando, pretenden que nos jubilemos con un ingreso miserable. El trabajo docente es físico y mentalmente desgastante, y prolongar la carrera en estas condiciones atenta contra la salud y la dignidad del educador”, expresó.

La dirigente también cuestionó el argumento oficial del déficit de la Caja Fiscal, afirmando que el sistema del magisterio funciona bajo un régimen solidario y que la crisis responde principalmente al incumplimiento histórico del Estado como empleador.

En ese sentido, recordó que el pasado 20 de enero los gremios docentes presentaron en Asunción una contrapropuesta formal al proyecto del Poder Ejecutivo, advirtiendo que la reforma actual apunta a reducir derechos y no a corregir las causas estructurales del déficit.

Paralelamente, la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay remitió un extenso documento a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, solicitando la instalación urgente de una mesa de trabajo y negociación tripartita.

En el escrito, las organizaciones sindicales reconocen la necesidad de una reforma responsable de la Caja Fiscal, pero exigen que esta surja de un debate amplio, con participación efectiva de los aportantes y asesoramiento técnico especializado. El documento advierte que el proyecto presentado por el Ejecutivo no se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional ni a los convenios internacionales ratificados por Paraguay.

Los gremios aseguran que el déficit actual no es responsabilidad de los docentes ni de los aportantes, sino consecuencia de la ausencia del aporte patronal estatal y del desvío sistemático de fondos previsionales.