Ministerio de Trabajo fiscalizó empresa denunciada por presunta violencia a una embarazada

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) llevó a cabo este lunes una verificación in situ en dos sucursales de una empresa denunciada por una presunta situación de violencia laboral. El procedimiento fue realizado por equipos de la Dirección General de Inspección y Fiscalización, en coordinación con la Dirección General de Promoción de la Mujer Trabajadora.

La intervención se enmarca en las actuaciones administrativas iniciadas tras una denuncia formal por posibles hechos de maltrato en el ámbito laboral, donde la víctima fue una joven embarazada.

Durante el procedimiento, los técnicos del MTESS entrevistaron a trabajadoras del establecimiento con el objetivo de recabar información sobre las condiciones laborales generales y, en particular, sobre la existencia de situaciones de violencia, discriminación, acoso o maltrato.

Asimismo, se indagó acerca de los mecanismos internos de prevención y denuncia que la empresa pudiera tener implementados para abordar este tipo de situaciones.

Sin protocolo de prevención de violencia laboral

De lo verificado durante la inspección, se constató que la empresa no cuenta con información sobre la implementación de un protocolo para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia laboral.

Como siguiente etapa del procedimiento, la empresa deberá comparecer ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. Posteriormente, se efectuará un análisis integral de los elementos recabados durante la inspección y, de corresponder, los antecedentes serán remitidos a la Dirección General de Asesoría Jurídica para evaluar la aplicación de sanciones previstas en la normativa laboral vigente.

Dónde denunciar vulneraciones de derechos laborales

El MTESS recordó que la violencia laboral constituye una grave vulneración de derechos y reafirmó su compromiso de intervenir para garantizar entornos de trabajo libres de toda forma de maltrato y discriminación.

Para denuncias y asesoramiento, el Ministerio de Trabajo tiene habilitada la línea 0993 308 100.