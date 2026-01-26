Solo el 8% de todos los casos de violencia laboral terminan en una denuncia

La directora General de Promoción de la Mujer Trabajadora, Patricia Luchin, reveló estadísticas alarmantes sobre violencia y acoso laboral en el período 2024-2025. Comentó que se registraron aproximadamente 3.300 asesoramientos por estas situaciones, aunque solo una minoría deriva en denuncia formal.

“De estos asesoramientos, solo el 8% ha formulado una denuncia. Nos dicen que esto pasa por temor a represalias. El tipo de violencia que más se presenta es la psicológica, que es mucho más compleja de probar en el ámbito laboral, ya que los demás compañeros de trabajo no se quieren involucrar siendo testigos”, comentó la profesional.

Comentó que, del total de las denuncias, el 82% son mujeres y el 12% son varones.

“No decimos que los hombres no sean víctimas de violencia laboral, pero quizá exista un tabú, una naturalización, que no los lleva todavía a denunciar hechos de violencia laboral”, aclaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nuevo reglamento simplifica la suspensión de contratos laborales: ¿en qué consiste?

Por otra parte, señaló: “Tenemos una encuesta del INE que se llama Lansing Moore, que es del 2021 y nos muestra que 8 de cada 10 mujeres a nivel nacional han sufrido cualquier tipo de violencia. Y si vamos a la violencia laboral o económica, vemos que 1 de cada 4 ha sufrido violencia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con relación al caso de una joven que sufrió maltrato luego de avisar en su lugar de trabajo (una chipería) que estaba embarazada, Patricia Luchin señaló que está prohibido exigir una prueba laboratorial de embarazo para el acceso o permanencia en el empleo.

Sobre la práctica de cambiar de tareas o de horario porque vas a salir varios meses por maternidad, indicó que es una denuncia recurrente y de alto porcentaje de resolución positiva. “Pero si bien logramos solucionar, todavía no logramos reducir esa práctica en el mercado laboral”.