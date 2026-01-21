Asociación de víctimas de dengue pide acciones coordinadas para evitar más muertes

Esta mañana, se llevó a cabo una minga ambiental para buscar eliminar los criaderos de mosquitos en la ciudad de Lambaré. Desde la zona donde trabajaron los funcionarios, Olga Fernández, de la Asociación de Víctimas del Dengue, destacó que espera que estas acciones se repliquen durante toda la temporada y en todos los municipios del país.

Fernández es madre de la primera víctima fatal de dengue en el país y lleva 17 años realizando activismo para que tanto la ciudadanía como las autoridades pongan de su parte para prevenir la enfermedad.

“Estamos peleando para que el Ministerio de Salud tome en serio que el dengue mata y deja familias enlutadas, como la nuestra. Y si no mata, deja secuelas. Eso es lo que el Ministerio de Salud y la ciudadanía deben entender, que la problemática es de todos y todos tenemos que luchar contra este mal que nos acecha cada año”, manifestó.

Destacó que están contentos con la compra de vacunas contra el dengue, pero que solo es un comienzo y queda mucho por hacer. Destacó que en este momento solicitan que las vacunas lleguen a las zonas más carenciadas.

En ese sentido, insistió en que la medida debe ampliarse. “Seguimos luchando para que se pueda extender más. Lo que estamos pidiendo es que esto se replique en otros municipios y en todo el país, para evitar que más familias sean enlutadas por un mosquito tan pequeño, pero que puede causar grandes destrozos”, manifestó.

Trabajo en todos los municipios

La referente también enfatizó la importancia de la prevención desde los hogares. “Tenemos que hacer nuestro trabajo dentro de los predios: sacar todo lo que pueda acumular agua. Eso debemos hacer cada fin de semana, tomarnos unos 10 minutos, preparar el tereré y revisar el patio para eliminar recipientes que pueden ser pequeños, pero que terminan siendo hoteles de cinco estrellas para los mosquitos”, afirmó.

Además, pidió mayor compromiso de los municipios, especialmente en el manejo de residuos como los neumáticos en desuso. “Luego debemos exigir al municipio que pueda retirar. El tema de los neumáticos es clave: ¿qué hacemos con ellos? Se pueden reutilizar para asfalto, tejas, hay muchas opciones, pero necesitamos una ley que establezca responsabilidades”, reclamó.

Finalmente, cuestionó la falta de continuidad en algunas políticas públicas y propuso mayor coordinación institucional. “¿Qué pasó con la trituradora que compraron en Asunción? Necesitamos que se forme una mesa interinstitucional donde todos los intendentes puedan trabajar con objetivos a corto, mediano y largo plazo, con políticas preventivas reales”, concluyó.

Limpieza en los hogares para combatir el dengue

Senepa también formó parte de la minga ambiental esta mañana en Lambaré. Desde la institución, Daniel Bejarano señaló que con frecuencia realizan mingas “casa por casa” y encuentran muchos objetos en desuso con aguas acumuladas.

“Cubiertas, botellas, latas, baldes. La ciudadanía colabora, pero tenemos que seguir intensificando los trabajos para mejorar. Muchas personas no quieren colaborar y ahí es donde debemos insistir”, declaró.

Por su parte, Edgar Rober, director de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de Lambaré, indicó que siempre tienen el gran problema de los patios baldíos abandonados. Calificó ese hecho incluso como un acto “criminal”, pues el dengue ocasiona pérdidas humanas.

Agregó que generalmente se ven obligados a cortar portones, candados o tejidos para entrar a limpiar predios abandonados repletos de basura.