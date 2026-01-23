Aumentan las notificaciones de sospechas de dengue en las últimas semanas

De acuerdo con el reporte semanal, entre la semana epidemiológica 53 del 2025 y la 02 del 2026 se confirmaron cuatro casos de dengue en el país: tres en el departamento Central y uno en Presidente Hayes. Tres de los casos corresponden al serotipo DENV-1.

Sin hospitalizados ni fallecidos

El informe del Ministerio de Salud señala que, en este periodo, no se registraron personas hospitalizadas ni fallecidas a causa de la enfermedad. No obstante, se observa un aumento generalizado de notificaciones en casi todo el territorio nacional.

Todas las regiones del país presentan un incremento de reportes en las últimas semanas, con excepción de los departamentos de Caaguazú y Boquerón, donde no se detectó un aumento.

Chikungunya, sin nuevos brotes importantes

En cuanto a la vigilancia de chikungunya, se reportaron dos casos probables: uno en la ciudad de Fernando de la Mora, departamento Central, y otro en Concepción. En tanto, Paraguay continúa sin casos confirmados de zika ni de oropouche, de acuerdo con los datos oficiales.

Refuerzan llamado a la prevención

Desde el Ministerio de Salud recalcan que la prevención del dengue y de otras arbovirosis depende principalmente de la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, una medida clave para frenar la propagación del virus.

En ese sentido, instan a la ciudadanía a intensificar la búsqueda y eliminación de posibles criaderos, tanto dentro como fuera de las viviendas, atendiendo a que cualquier recipiente con agua acumulada puede convertirse en un foco de reproducción del mosquito.

Medidas para eliminar criaderos

Entre las acciones recomendadas se destacan desechar objetos en desuso que acumulen agua, como botellas, tapitas, latas y envases; cubrir o resguardar bajo techo aquellos elementos que no puedan eliminarse, como neumáticos y electrodomésticos en desuso; y mantener cloradas las piscinas, aun cuando no estén en uso.

Asimismo, se aconseja tapar correctamente tanques, tambores y otros recipientes con agua; cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales, previa limpieza del recipiente; evitar la acumulación de basura y asegurar el correcto drenaje del agua en canaletas y registros.

Consulta médica temprana

Finalmente, Salud Pública recomienda acudir a la consulta médica temprana ante la aparición de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza u otros síntomas compatibles con dengue, evitando la automedicación para prevenir posibles complicaciones.