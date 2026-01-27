Conocé los momentos clave para el chequeo médico deportivo

En la búsqueda de un estilo de vida saludable, el ejercicio es un aliado indiscutible. Sin embargo, lanzarse a la práctica de deportes de mediana o alta intensidad sin un chequeo médico puede transformar un beneficio en un riesgo. El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) enfatiza que la prevención es el primer paso para una práctica deportiva segura y efectiva.

Especialistas advierten que la evaluación previa es clave para prevenir eventos cardiovasculares, especialmente en un país caracterizado por las altas temperaturas y donde el 70% de la población adulta presenta exceso de peso.

Un diagnóstico preventivo para todas las edades

El licenciado Eduardo Enciso, jefe del Departamento de Prevención y Factores de Riesgo de Salud Pública, señala que la inspección médica no es solo un trámite, sino una herramienta estratégica para el diagnóstico precoz.

Según datos oficiales, el panorama epidemiológico en adultos paraguayos es desafiante: el 70% presenta exceso de peso; el 40% padece hipertensión arterial conocida y, el 10% vive con diabetes.

Ante estas cifras, la actividad física es parte esencial del tratamiento, pero debe ser supervisada para evitar eventos adversos.

¿Cuándo pasar por el consultorio?

No toda actividad requiere el mismo nivel de control. Mientras que las caminatas o bailes recreativos (intensidad leve) son seguros para la mayoría, el panorama cambia con las disciplinas exigentes.

Para deportes colectivos, carreras de larga distancia o entrenamientos de alta intensidad, se recomienda:

Electrocardiograma (ECG): Para detectar anomalías eléctricas en el corazón. Análisis clínicos de rutina: Para verificar el estado general de salud. Estudios complementarios: En personas con factores de riesgo, el médico puede solicitar una ecocardiografía o una ergometría (prueba de esfuerzo) para determinar exactamente cuánta carga puede soportar el cuerpo.

Desde Salud Pública indican que si durante el ejercicio se siente mareos, palpitaciones extremas, dificultad para respirar o se nota una coloración azulada en los labios, se debe suspender la actividad de inmediato y buscar asistencia médica.

Se insta además, a que en los gimnasios y entrenadores se realicen controles básicos de presión y glucemia, especialmente en alumnos con condiciones crónicas.

El ámbito escolar: Una obligación legal

En niños y adolescentes, el chequeo no es solo una recomendación, es una obligación legal en Paraguay. Bajo el marco de la Ley N° 1680/2001 y la Resolución N° 072/2025, todos los estudiantes deben contar con una evaluación médica antes del inicio del año lectivo para determinar su aptitud física.

Este servicio es gratuito en los centros de salud pública y busca garantizar que el crecimiento y el deporte vayan de la mano sin riesgos ocultos.