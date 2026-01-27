UNA: exigen la renuncia de candidato a intendente denunciado por violencia familiar

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), protestan esta tarde, exigiendo la renuncia o destitución de Natanael Martínez, representante estudiantil titular ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

Martínez, precandidato a intendente de Ypané por el movimiento Honor Colorado, fue denunciado por su expareja, Milena Páez, a quien golpeó en varias ocasiones, según la denuncia presentada la semana pasada.

Luego de que el caso tomara estado público, el precandidato emitió un comunicado en el cual anunció que llegó a un “entendimiento” con la madre de su hija. Aseguró que seguiría en campaña por la jefatura de la Municipalidad de su ciudad.

Alumnas de Derecho, anunciaron que presentarán una nota dirigida al CSU, cuya máxima representante es la rectora de la UNA, Zully Vera, para pedirle la salida del representante estudiantil.

Protesta

A partir de las 18:00 en la sede central de Derecho UNA, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, alumnas de la casa iniciarán una protesta pidiendo que Martínez sea excluido del CSU.

Las estudiantes consideran que ante la gravedad de la denuncia presentada por violencia familiar en contra de Martínez, éste no puede continuar con un cargo como el de representación del alumnado de esta sede, ante la UNA.

“Entendemos que una persona que enfrenta graves acusaciones de violencia contra la mujer, no puede seguir como nuestro representante”, manifestó una de las alumnas, a través de un vídeo difundido en redes.

Otra alumna remarcó “no sentirse representada” por el precandidato de Ypané, luego de conocer la denuncia por violencia familiar.