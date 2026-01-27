Video: sesameros de San Pedro y Canindeyú hacen cierre intermitente de la ruta PY08

Los sesameros piden la asistencia del gobierno mediante el subsidio de una parte del costo de la oleaginosa para que el precio pueda mejorar y, de esa manera, ayudar a los labriegos que se dedican a este cultivo alternativo, que en estos momentos no saben qué hacer con su producción debido al bajo precio.

En ese contexto, el productor Alberto Fernández, del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, uno de los coordinadores de la movilización, expresó que los agricultores de su municipio y poblaciones adyacentes decidieron salir a la ruta, en primer lugar, para pedir el apoyo de las autoridades nacionales y, por otra parte, acompañar a sus colegas de San Pedro, que también reclaman un mejor precio del sésamo blanco, señaló.

Lea más: Productores de Maracaná se movilizan para exigir mejor precio del sésamo

Aseveró que, si no hay una respuesta favorable al planteamiento, seguirán con la protesta por tiempo indefinido hasta tener el resultado esperado por los sesameros de ambos departamentos, que se encuentran en la ruta desde esta mañana aguardando alguna señal positiva desde los organismos correspondientes, especialmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó.

No tenemos compromiso del gobierno

“Hasta el momento no tenemos ningún compromiso por parte del gobierno a nuestra propuesta, pero esperamos que pueda surgir alguna conversación con los ministros de estas carteras del Estado; de lo contrario, nosotros no vamos a levantar la manifestación que iniciamos esta mañana y vamos a seguir hasta tener alguna respuesta de las autoridades”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Equipo de gestión

Por su parte, el productor Alejandro Colman mencionó que hay una propuesta de formar un equipo de gestión por parte de los productores, que se estará trasladando a la capital del país para conversar con los ministros de Economía y Agricultura, con la intención de encontrar una posible solución al pedido que plantean los labriegos, mientras el resto continúa con la medida de protesta en la ruta, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tratamos de conocer la versión del viceministro de Agricultura, Ing. Juan Molinas, sobre el pedido de los sesameros, pero nuestra llamada no fue atendida.