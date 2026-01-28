División en Honor Colorado acelera precandidatura a la intendencia en Paraguarí

Osmar Galeano, actual coordinador de la Zona 9 de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), fue presentado anoche como precandidato a la Intendencia de Paraguarí en un acto realizado en el salón del Paraguarí Club.

El lanzamiento se da en medio de un reacomodamiento político dentro del cartismo local, marcado por la división entre el sector de Baruja y el liderado por la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR).

La interna se profundizó tras la difusión de un audio en redes sociales y medios de comunicación en el que presuntamente se escucha al edil departamental Daniel Ortiz referirse a la posibilidad de “eliminar” a la gobernadora. El hecho provocó una fuerte crisis en el cartismo departamental y derivó en el distanciamiento político entre Baruja y Zárate de Monges.

En ese contexto, el ministro decidió impulsar su propio candidato a la intendencia acompañando a Galeano, mientras que la gobernadora promueve la precandidatura de su hermano, Óscar Zárate Pino, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá actualmente comisionado en la Gobernación de Paraguarí.

Durante su discurso, Galeano sostuvo que el encuentro no se limitaba a un acto proselitista, sino que apuntaba a reflexionar sobre el Paraguarí que “merece más”. Destacó el rol de los jóvenes en la construcción de políticas públicas y llamó a incorporarlos activamente en la gestión municipal.

Prioridades municipales

Entre los ejes que mencionó como prioritarios, Galeano ubicó en primer lugar el acceso al agua potable, problemática histórica que afecta a varios barrios y compañías del distrito. También planteó la necesidad de mejorar caminos, apoyar a los productores y reactivar las comisiones vecinales como espacios de control y participación ciudadana.

Afirmó que su candidatura no busca beneficios personales y aseguró que llega a la contienda electoral sin antecedentes judiciales. Señaló que su participación política apunta a demostrar que se pueden impulsar cambios sin perjudicar a terceros ni recurrir a prácticas irregulares.

Apoyo de Baruja y críticas a la gestión

El ministro Juan Carlos Baruja participó del acto y expresó su respaldo a Galeano. Resaltó que el precandidato es “auténticamente paraguariense” y llamó a la ciudadanía a involucrarse en su proyecto político.

Durante su intervención, Baruja cuestionó la gestión municipal de los últimos años de Marcelo Simbrón, afirmando que la ciudad atravesó un periodo de retroceso marcado por reiterados escándalos administrativos.

“Queremos que Paraguarí sea noticia por las cosas buenas y no por hechos de corrupción”, manifestó, al tiempo de insistir en la necesidad de apostar por autoridades honestas y transparentes.

Finalmente, expresó su confianza en que el trabajo político concluirá el 7 de junio con la elección de como candidato de la ANR a intendente de Paraguarí.

Escenario electoral

Dentro del movimiento HC también se presenta la pre candidatura del abogado Óscar Zárate a la intendencia del distrito, impulsada por la gobernadora.

Por el movimiento Fuerza Republicana se presenta como precandidato a la intendencia el concejal municipal y presidente de la Seccional Colorada de Paraguarí, Andrés Báez. Lo acompaña el senador Ramón Retamozo.

En el sector de Colorado Añeteté, figura el actual intendente Marcelo Simbrón, quien busaca la reelección pese a su debilitada imagen política.

Simbrón fue condenado en diciembre de 2024 a tres años y ocho meses de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio, en un caso vinculado a la Municipalidad de Nueva Colombia. La sentencia fue confirmada en julio de 2025 por un Tribunal de Apelación y actualmente el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.

También desde el mismo movimiento se menciona a la exconcejal municipal y docente jubilada Gloria Mas, quien aguarda una eventual renuncia de Simbrón ante el riesgo de que se confirme su condena y el sector quede sin candidato.