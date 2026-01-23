Audio en el que se habla de “eliminar” a la gobernadora de Paraguarí desata división de HC en el departamento

En el audio difundido en redes sociales y medios de comunicación se escucha a quien sería presuntamente el edil departamental Daniel Ortiz referirse a la posibilidad de “eliminar” a la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR), genera división en el Movimiento Honor Colorado.

El alejamiento de Zárate de Monges de Baruja se da porque en el audio se escucha también expresiones atribuidas al concejal Ortiz como: “Me gustaría saber qué es lo que le plantean, pero yo te cuento: está ella, que quiere enfrentarnos, por eso quiere solucionar contigo. Contigo soluciona y después nos va a enfrentar. Por eso tenés que ver nomás ya el tema de la denuncia, y si les falta alguna cosa, avísame para que yo le hable al amigo”.

Según la gobernadora, el “amigo” al que se hace referencia sería el ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja.

El ministro Baruja, en declaraciones a la página digital del periodista Reinaldo Gayoso, manifestó que comentó al líder del movimiento y presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, lo ocurrido, hecho que ya es de conocimiento público, especialmente en el departamento de Paraguarí.

Al explicar la situación, señaló que el martes último, en horas de la tarde, cuando se difundió el audio, aproximadamente a las 20:00, escribió a la gobernadora manifestándole su intención de conversar para evaluar lo que estaba aconteciendo en relación con el audio. Sin embargo, no tuvo retorno por parte de la ejecutiva departamental.

Ante esta situación, el ministro de Urbanismo sostuvo que llegó a la conclusión de que la gobernadora no tiene confianza en su persona. “Cuando una persona no te tiene confianza, uno también debe concluir que no puede trabajar políticamente con ella. Es absolutamente imposible llevar adelante un trabajo político cuando no existe confianza”, afirmó.

Explicó además que, ante este escenario, considera imposible seguir trabajando políticamente con la gobernadora, por lo que a partir de ahora se identificará y trabajará con personas que compartan las mismas ideas, los mismos principios y con quienes exista confianza mutua.

Fue categórico al señalar: “No puedo trabajar con una persona que no confía en mí. Tal vez nunca me tuvo confianza, a pesar de todo el trabajo que hice para que hoy esté al frente de la Gobernación de Paraguarí. Eso queda en la conciencia de cada uno y en el sentido de la gratitud de cada persona”.

Respecto al audio, evitó emitir opinión y sostuvo que no quiere profundizar en el tema porque no se siente aludido. No obstante, aclaró que si una persona se sintiera afectada —o si él mismo se sintiera afectado— recurriría a la Justicia para determinar a fondo lo ocurrido y la veracidad de los hechos.

Definen precandidaturas a intendente en Paraguarí

En ese sentido, aclaró que tiene la posibilidad de presentar precandidatos en los 18 distritos del departamento de Paraguarí, teniendo en cuenta que la posición del Movimiento Honor Colorado es permitir la apertura de listas en los distritos donde no exista acuerdo.

Señaló que esa es su posición y decisión: trabajar para sumar a más dirigentes y amigos del departamento de Paraguarí, ya sea del Movimiento Honor Colorado o de otros movimientos, en los 18 distritos del noveno departamento.

Indicó además que dentro del Movimiento Honor Colorado existe libertad para trabajar con el dirigente con el que uno se sienta más identificado. Recalcó que el objetivo principal es el fortalecimiento del movimiento Honor Colorado y, por ende, del Partido Colorado, de cara a las elecciones internas municipales de junio y, posteriormente, a las elecciones generales de octubre.

Sobre la división del Movimiento Honor Colorado en el departamento de Paraguarí, señaló que no existe inconveniente alguno, ya que el Comando Nacional ha habilitado la posibilidad de abrir listas en los distritos donde no haya acuerdo, lo que puede darse en todos los distritos del noveno departamento.

Cada sector podrá presentar su candidato y trabajar por él. Finalmente, será el pueblo colorado el que decida quién será el candidato a intendente y quiénes serán los concejales de la Lista 1 en las elecciones de octubre.

Adelantó que comenzará a trabajar con dirigentes y amigos que actualmente estén en Fuerza Republicana, Colorado Añetete, Causa Republicana u otros movimientos, recordando que Honor Colorado es un movimiento abierto. “Vamos a trabajar con más fuerza para incorporar a más amigos, fortalecer el movimiento en lo municipal y posteriormente en las elecciones generales. Esto también va a dinamizar el movimiento y permitir que todos tengan la oportunidad de competir dentro del Partido Colorado”, afirmó.

Finalmente, informó que ya tiene definidas algunas precandidaturas en varios distritos: en Paraguarí, el doctor Osmar Galeano; en Roque González, Gustavo Fretes; en Quiindy, Diego Isasi; en María Antonia, Pedro Penayo; en Ybycuí, Julio Ortiz; en Acahay, Gilberto Mereles; en La Colmena, Mario Mergerajo; en Caballero, el hijo de Tomás Mireles; y en Yaguarón, César Riquelme y en Caballero, Alito Mereles. El resto de las candidaturas se definirá en los próximos días, atendiendo a que los plazos electorales ya están avanzando.

“Vamos a trabajar en los 18 distritos y buscar el triunfo en todos ellos”, concluyó.