Ministerio de Defensa abre preinscripciones para curso de inglés principiante

El Instituto Superior de Idiomas (ISI), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, anunció la apertura del periodo de preinscripción para las personas interesadas en iniciar su formación en el idioma inglés en el nivel principiante.

La convocatoria está dirigida a nuevos alumnos y se llevará a cabo bajo una modalidad estrictamente telefónica para agilizar el proceso de registro inicial.

Detalles de la convocatoria

De acuerdo con el comunicado oficial, los interesados deberán tener en cuenta los siguientes puntos clave:

Fecha única: La jornada de preinscripción se realizará el día jueves 29 de enero .

Horario: El proceso iniciará a las 08:00 y se extenderá hasta que se completen los cupos disponibles.

Canales oficiales: Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de llamadas directas a los números: 021 204925 y 021 214933.

Proceso de matriculación

La llamada telefónica representa el primer paso del proceso. Posteriormente, los aspirantes recibirán una fecha asignada para presentarse físicamente en la institución con los documentos requeridos para formalizar su ingreso.

La institución subrayó que no se procesarán solicitudes a través de WhatsApp, correos electrónicos u otros números de contacto no mencionados en el aviso oficial.

Requisitos

Entre los requisitos generales exigidos por el Ministerio de Defensa para la inscripción al curso, se establece:

Tener 15 años cumplidos y haber aprobado el 9° grado.

Dos fotos tipo carnet (3x4 cm).

Dos fotocopias de Cédula de Identidad (C.I.).

Una fotocopia de certificado de estudios y una fotocopia de certificado de nacimiento.

Para el personal militar, se requiere adicionalmente una fotocopia de C.I. militar.

El Instituto Superior de Idiomas del Ministerio de Defensa Nacional es reconocido por su excelencia académica y por ofrecer formación accesible en lenguas extranjeras, contribuyendo al desarrollo profesional de civiles y militares en el país.