Becal: mañana vence plazo para acceder a becas de posgrado en universidades locales

El plazo para postularse a las becas de posgrado ofrecidas por el programa de Becas Don Carlos Antonio López (Becal), para estudiar en universidades locales, públicas o privadas, vence mañana, viernes 30 de enero.

Desde Becal informaron que hasta la fecha se inscribieron 3.498 postulantes para acceder a 236 becas de posgrado. Son 70 becas para Maestrías, 26 becas para Doctorados y, 140 becas para Especializaciones.

Tendrán más puntaje aquellas personas que elijan una de las carreras de interés, que son las priorizadas por el Gobierno Nacional, como administración y gerencia pública, las del sector agropecuario, desarrollo industrial y comercial o el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras.

El cierre de la convocatoria está fijado para las 15:00 horas. Para registrar datos y finalizar el proceso, los interesados deben ingresar al Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) a través del siguiente enlace: https://spi.conacyt.gov.py/user.

Financiamiento

Las becas cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según indicaron.

“En esta nueva fase, el objetivo de Becal es aumentar la participación del capital humano avanzado en un conjunto de instituciones del sector Público y privado del país; incrementar la cantidad de profesionales con Doctorado en áreas de conocimientos relevantes para el desarrollo del país, en el sector Público y privado; y fomentar la sostenibilidad del Programa”, apuntaron en un comunicado.

Este sábado 31 se desarrollarán los exámenes en el marco del programa de Becas del Gobierno. La Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA) funcionará como el local principal para el desarrollo de los exámenes.