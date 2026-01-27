Becas del Gobierno: confirman las 18 sedes para el examen del sábado

Itaipú Binacional informó que ya están confirmadas las 18 sedes habilitadas para el examen del programa Becas del Gobierno del Paraguay (Becas Py), a desarrollarse este sábado 31 de enero.

Según datos oficiales, más de 18.000 estudiantes están habilitados para presentarse a la prueba. De acuerdo con la Guía de Bases y Condiciones de la presente convocatoria, quienes no asistan al examen quedarán automáticamente excluidos del concurso.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) será el principal centro evaluador. La sede, ubicada en San Lorenzo, concentrará la mayor cantidad de postulantes. En Luque, estará habilitado el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC).

Como en la edición anterior, se incorporan locales en los en los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Ñeembucú. Los horarios aún no están confirmados, pero será en dos turnos, mañana y tarde, en las sedes con mayor cantidad de postulantes inscriptos.

Nuevos lugares

Las ciudades de San Estanislao (San Pedro) y Curuguaty (Canindeyú) se incorporan como nuevas sedes, de manera a extender la cobertura territorial del programa, según informaron desde la organización.

Los postulantes deberán presentarse exclusivamente en el local elegido durante la inscripción electrónica, sin posibilidad de cambios el día del examen.

“Los aspirantes podrán utilizar únicamente calculadoras correspondientes a modelos previamente habilitados por la FIUNA. Está expresamente prohibido el uso de equipos con funciones de programación, resolución de ecuaciones, matrices, gráficos o cálculo de integrales y derivadas”, explicaron.

Lista de sedes habilitadas: