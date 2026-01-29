Casi 300 alumnos rindieron la prueba de admisión para la Universidad Taiwán-Paraguay

Unos 290 estudiantes rindieron hoy la primera prueba de admisión de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), en su edición 2026. La casa de estudios tiene 100 cupos. El examen fue en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Estaban inscriptos y habilitados 301 jóvenes para el test, pero finalmente fueron 290 los que se presentaron para rendir la primera prueba escrita, que consta de 40 ejercicios de precálculo, elaborados íntegramente en idioma inglés.

Los postulantes que aprueben con un mínimo del 60% esta prueba, pasarán a la segunda etapa, que se trata de un examen oral sobre conceptos de matemática, completamente en inglés. Se rinde entre el 6 y el 6 de febrero.

La lista confirmada de ingresantes estará lista para el 10 de febrero, según informó el rector de la UPTP, Jorge Duarte.

Carreras

Los 100 cupos que ofrece la UPTP son repartidos en partes iguales entre las carreras de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Civil.

El rector de la universidad, Jorge Duarte, indicó que todo el año lectivo se desarrollará nuevamente en la sede del Comando de Comunicaciones del Ejército, en el barrio Tacumbú de Asunción.

“Esperemos que sea nuestro último año en la sede, según el calendario de obras, para el año que viene tendríamos que estar en el nuevo local propio en la zona de Ñu Guazú”, agregó.

Las obras tendrán un costo total de US$ 18 millones y fueron adjudicadas a la empresa Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez, suegro de Manuel Peña Palacios, hermano del presidente de la República, Santiago Peña.