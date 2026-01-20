Atención docentes: Japón ofrece becas para entrenamiento didáctico

La Embajada de Japón en Paraguay abrió una nueva convocatoria de becas dirigida a docentes que estén interesados en capacitarse en ese país. Es para profesores del nivel inicial, escolar básica y educación media.

El período de inscripciones para los interesados se abrió este lunes 19 de enero y va hasta el 13 de febrero. Para postularse, los interesados deben ir hasta el local de la Embajada, ubicada sobre la avenida Mariscal López 3794 y Cruz del Chaco, edificio Citicenter, piso 8.

Los cursos de entrenamiento didáctico se desarrollarán en universidades japonesas que serán designadas por el Ministerio de Educación del Japón y se iniciarán en septiembre u octubre de 2026 hasta marzo de 2028, informaron.

“Además de la formación académica, esta beca busca la transferencia de metodologías prácticas que los docentes podrán implementar en las aulas paraguayas a su regreso. El programa tiene una duración de un año y medio, incluyendo una inmersión lingüística y cultural profunda”, agregaron desde la Embajada nipona.

Los cursos

Los cursos se basarán principalmente en los temas propuestos por el país asiático o, también podrá elaborarse un plan de estudio acorde a los temas de interés de los becarios.

Los temas elaborados por Japón son los siguientes:

Administración Educativa (Ejemplos: Administración Educativa y Finanzas; Gestión Educativa)

Métodos de Enseñanza (Ejemplos: Enseñanza en Aula, Sistemas de Enseñanza y Aprendizaje; Plan de Estudio; Evaluación Educativa, etc.)

Investigación sobre materias específicas (Matemáticas, Física, Química, Educación Física, etc.)

Observación práctica (Ejemplos: visitas a escuelas, colegios y/o centros de Investigación Educativa, observación de clases, participación en actividades educativas, visitas a centros de investigación educativa, etc.)

Los requisitos

Entre los requisitos para acceder a las becas está ser de nacionalidad paraguaya, menor de 35 años de edad (al 1 de abril de 2026). Ser egresado de una universidad o Instituto de Formación Docente (IFD) para los niveles requeridos y contar con promedio mínimo de 3,5.

Igualmente, tener experiencia comprobable en el ejercicio de la docencia, con un mínimo de cinco años (al 1 de octubre de 2026).

En cuanto al idioma, piden conocimiento avanzado de inglés y japonés básico o superior. Se indicó que en el proceso de preselección, todos los postulantes deberán rendir exámenes escritos de inglés y japonés.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número de Whatsapp (0981) 399-509.