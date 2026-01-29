Coronel Oviedo: hombre fue detenido tras supuestamente intentar abusar de una mujer con discapacidad

El hecho ocurrió este miércoles 29 de enero, alrededor de las 10:00, en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Dr. Domingo Montanaro.

El supuesto autor fue identificado como Antoliano Figueredo Cardozo (50), técnico en refrigeración y domiciliado en el barrio 12 de Junio, Balcón Ovetense de Coronel Oviedo. El hombre cuenta con antecedentes penales por robo agravado y violencia familiar, además de una prohibición de salida del país.

La víctima, identificada como Julia Benítez Pereira (38), con discapacidad, se encontraba en su domicilio cuando el hombre llegó hasta la vivienda e intentó abusar de ella. En el lugar, un familiar de la víctima se dio cuenta de lo ocurrido y pidió auxilio inmediato.

Vecinos detuvieron al sospechoso

Vecinos alertados por los gritos y el pedido de ayuda, intervinieron rápidamente, logrando reducir y maniatar al sospechoso, quien posteriormente fue entregado a agentes de la Comisaría 1ª Cruce que acudieron al sitio.

Tras el hecho, la mujer fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, donde recibió asistencia médica.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una motocicleta Star, modelo CG 150 cc, color azul, sin matrícula, que se encontraba en poder del detenido. El biciclo será remitido al Ministerio Público como parte de la investigación.

El aprehendido permanece a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar su situación procesal en el marco de la investigación por un grave hecho que volvió a generar indignación y preocupación vecinal en la capital departamental de Caaguazú.