Vecinos salvan a una niña de un intento de abuso y reducen al presunto agresor

El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, que muestran el momento en que el hombre, quien tiene discapacidad auditiva (sordomudo), empujaba a la menor de 11 años e intentaba llevársela hasta una casa abandonada, presumiblemente para abusar de ella.

Amigos del padre de la niña y otros vecinos escucharon gritos de auxilio e inmediatamente enfrentaron al hombre, golpeándolo y reduciéndolo. Luego, ellos mismos lo trasladaron hasta la comisaría 59ª, e inmediatamente se comunicó a la fiscala Carolina Martínez.

Menor dio relato coherente

Conforme a la denuncia de los vecinos, las imágenes de circuito cerrado y la declaración de la niña, que fue contenida por la sicóloga forense, la investigadora halló suficientes elementos para imputar al hombre por tentativa de abuso sexual, un día después de ocurrida la supuesta agresión.

La agente resaltó que el relato de la niña es coherente y se adecua a lo que manifiestan los vecinos, además del circuito cerrado que muestra lo que supuestamente ocurrió.

Al ser examinada en la clínica forense, la menor presentó señales de haber sido arrastrada. Esto coincide con lo relatado por la niña, quien contó que el sujeto la comenzó a seguir cuando iba a la despensa cercana a su casa, y mientras aguardaba ser atendida, le tapó la boca y la empezó a arrastrar por dos cuadras, para luego empujarla, momento en que los vecinos impidieron el abuso.

Agresor intentó negar hecho

El agresor prestó declaración por medio de una intérprete de señas del Ministerio Público, y según la fiscala intentó negar el hecho.

No obstante, la fiscala prácticamente no tiene dudas del hecho, pues afirma que las declaraciones y elementos coinciden, y además atrapado en flagrancia. Según la investigadora, en sus expresiones el hombre mostró ser consciente de sus actos. La agente lo describió como una persona independiente pese a su discapacidad, con trabajo, escolarización y capacidad cognitiva.

En su imputación, la investigadora pidió para el hombre prisión preventiva en una penitenciaría, pero la decisión queda a disposición del Juzgado y aún está pendiente saber qué resolución toma la jueza.

La tentativa y el abuso se pagan igualmente

Con respecto al marco penal, en el artículo 135 A inciso primero del Código Penal se establecen de cuatro a 15 años de expectativa de pena, que incluso podrían ampliarse a 20 años, dependiendo de los elementos y agravantes que se encuentren.

Es muy importante aclarar que el Código no hace distinción entre la tentativa de abuso sexual y el abuso sexual consumado. Por tanto, no se considera un atenuante no haber concretado el crimen.

