Demora fatal en IPS: “Si el cateterismo se hacía a tiempo, tenía más chances de vivir”

El Instituto de Previsión Social (IPS) volvió a quedar en el centro de críticas tras la muerte de Braulio Vázquez, sonidista del canal Unicanal, quien no habría accedido a tiempo a un cateterismo de urgencia debido a la falta de insumos y fallas en equipos médicos del Hospital Central.

Jaime Vázquez, hermano del paciente fallecido, relató cómo se desarrollaron los hechos desde el primer contacto con el sistema de salud. Contó que su hermano acudió el lunes al Hospital Ingavi tras presentar fuertes dolores en el pecho.

En ese centro asistencial, los médicos constataron que se trataba de un cuadro cardíaco grave y le indicaron que debía someterse de manera inmediata a un cateterismo de urgencia.

Sin embargo, en Ingavi no contaban con los medios para realizar el procedimiento, por lo que fue trasladado al Hospital Central del IPS, mientras los médicos insistían en la necesidad urgente del estudio para diagnosticar su estado de salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Grave denuncia contra IPS: falleció tras esperar un procedimiento urgente

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Falta de insumos y equipos en el Hospital Central

Ya en el Hospital Central, pese a la reiterada recomendación médica, el cateterismo no se realizó de inmediato debido a que el IPS no contaba con el kit necesario para el procedimiento.

Ante esta situación, la familia se movilizó y logró conseguir los insumos el martes. La intervención estaba prevista para el mediodía, pero desde el IPS comenzaron a informar que la máquina de hemodinamia no funcionaba.

El procedimiento volvió a postergarse para el miércoles. Desde tempranas horas, los familiares insistieron para que el paciente ingrese a cirugía, pero recién fue llevado al quirófano por la tarde. Tras tres horas, volvió a ser retirado sin que se concrete el estudio.

Intento de traslado frustrado y desenlace fatal

Debido a la gravedad del cuadro, la familia intentó trasladarlo al Hospital San Jorge, pero no se les permitió. Según relataron, los médicos de guardia indicaron que no se encontraba la persona autorizada para firmar el traslado.

Cerca de las 19:00 del miércoles, el paciente fue llevado nuevamente a la sala, luego de que se informara que la máquina ya estaba operativa. Fue entonces cuando intentaron realizarle el cateterismo.

Minutos después, un médico informó a la familia que el paciente tenía todas las arterias taponadas y que la situación era crítica. Luego, ya fueron informados que falleció.

“Se perdió mucho tiempo”, lamentó el hermano

Jaime Vázquez manifestó que existen dudas sobre lo ocurrido durante la internación, ya que externamente su hermano parecía estable antes de ingresar al procedimiento.

Enfatizó que una intervención inmediata pudo haber cambiado el desenlace.

“Nosotros le veíamos bien físicamente desde fuera a él, pero por dentro estaban taponadas sus arterias. Le daba un malestar y se iba. La pregunta es: ¿si hacían a tiempo el cateterismo, ese lunes, iba a tener más chances de vivir? Probablemente iba a hacerse el procedimiento correcto. Se perdió mucho tiempo. Él entró caminando, pero salió muerto”, lamentó.

Lea más: Murió en IPS tras esperar procedimiento urgente: esto explica el gerente de Salud

Agregó que su madre se sometió al mismo procedimiento hace 15 años sin inconvenientes y que, si bien su hermano ya no volverá a la vida, la familia exige una explicación clara y detallada de lo ocurrido.

IPS admite deficiencias en equipos médicos

Compañeros de trabajo y allegados insisten en que el paciente no accedió a tiempo al cateterismo de urgencia debido a fallas en equipos médicos, pese a que la familia habría adquirido los insumos requeridos por un monto cercano a los G. 11 millones.

El gerente de Salud del IPS, Derlis León, informó que el Hospital Central cuenta con dos equipos de hemodinamia, pero que uno quedó fuera de servicio entre el martes y el miércoles por mantenimiento, mientras que el segundo presentó desperfectos técnicos.

En ese sentido, reconoció que existen “deficiencias” y aseguró que se trabajará para corregirlas y mejorar el servicio.