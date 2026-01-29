Murió en IPS tras esperar procedimiento urgente: esto explica el gerente de Salud

El Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra nuevamente en el centro de cuestionamientos luego de la muerte de Braulio Vázquez, sonidista del canal Unicanal, ocurrida en el Hospital Central de la previsional.

Compañeros de trabajo y allegados denunciaron que el paciente no accedió a tiempo a un cateterismo de urgencia por supuestas fallas en equipos médicos, pese a que la familia habría comprado los insumos solicitados por un valor aproximado de G. 11 millones.

Ante esta situación, el gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, admitió deficiencias en el servicio.

Cronología del hecho

León manifestó que el fallecimiento del trabajador lo afecta de manera personal y aseguró que el paciente fue monitoreado desde su traslado al Hospital Central.

Indicó que Vázquez fue derivado el lunes pasado desde una clínica periférica y que, al momento del traslado, se encontraba en condición clínica estable, pese a haber sufrido un evento cardiovascular.

Según explicó León, el inconveniente se produjo entre el martes y el miércoles, cuando uno de los equipos de hemodinamia quedó fuera de servicio por mantenimiento y el segundo presentó desperfectos técnicos.

Añadió que el equipo operativo, que cubre habitualmente toda la demanda, sufrió fallas entre pacientes, lo que obligó a espaciar los procedimientos programados.

Ventana de tiempo para el cateterismo

Consultado sobre el tiempo máximo de espera para un cateterismo de urgencia, León explicó que existe un periodo denominado “ventana de reperfusión”, que comprende “dentro de las 24 horas”.

No obstante, reiteró que la programación depende de la condición clínica de cada paciente y volvió a insistir en que el problema técnico influyó en la demora.

El gerente aclaró que con su relato de los hechos no busca justificar lo ocurrido.

El Hospital Central del IPS cuenta con dos equipos para cateterismo y realiza cientos de procedimientos semanales, según el gerente.

“Asumimos nuestras deficiencias”

Tras ser consultado sobre los reclamos por la reparación de equipos, León reconoció falencias en el sistema, aunque destacó la alta carga de trabajo del servicio de hemodinamia.

“Asumimos nuestras deficiencias y las vamos a seguir corrigiendo”, expresó.

Indicó que el IPS realizó más de dos mil procedimientos el año pasado y que actualmente el servicio continúa operativo.

Con relación a la falta de insumos, el gerente de Salud informó que la previsional se encuentra con un promedio del 85% de abastecimiento de insumos.administrativos.