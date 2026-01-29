Paradas de buses en Asunción “son una burla”, denuncian pasajeros

La parada de bus instalada sobre la calle Francisco Dupuys, la popular avenida Quinta, esquina Nuestra Señora de la Asunción, donde los usuarios del transporte público denuncian desidia por parte de la Municipalidad capitalina, es una burla, aseguran, ya que es imposible utilizarla.

La estructura de dos pilares, sin asiento ni techo para guarecerse del sol o la lluvia, junto a los baches en el asfaltado, forman parte del “paisaje”.

Los usuarios deben alejarse del lugar para no ser salpicados por el agua sucia que se encuentra en los baches y para buscar alguna sombra en días de mucho calor.

Por su parte, los vecinos manifiestan que el techo y el asiento fueron robados. Aseguran que informaron a la Municipalidad, pero no hay respuesta.

Opinión de usuarios

“No hay respuesta de las autoridades, pero a lo mejor, para las elecciones ponen en condiciones”, indicó un usuario.

“Ni siquiera pedimos un lugar para sentarnos; por lo menos un techo necesitamos para los días de lluvia. Hace mucho que está así y ahora se suman los baches llenos de agua”, lamenta un joven.

“Lamentablemente, tenemos que esperar en este lugar el colectivo; no se puede utilizar la parada que está en estas condiciones desde el año pasado, sin asiento, sin techo. Los vehículos pasan y nos salpican al caer en los baches”, manifestó una estudiante usuaria del transporte público.