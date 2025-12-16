Largas horas de espera y buses repletos, es el sufrimiento de los pasajeros

En las primeras horas del primer día de la huelga de los transportistas, muchos pasajeros en la zona de la Estación de Buses de Asunción sufrieron una larga espera para subir a ese ómnibus que los lleve o acerque a su lugar de trabajo.

“Mientras el Gobierno está comiendo la plata, el pueblo está sufriendo. Se nota y se siente muchísimo hoy la huelga de colectivos. Yo estoy hace más de una hora acá esperando un ómnibus que me lleve al centro de Luque”, señaló la señora Edilma.

Además, remarcó que la mayoría de los buses llegan repletos a esa zona y por eso los choferes ya no se quedan.

Por su parte, otra persona comentó que tuvo que despertarse a las 03:00 de la mañana para intentar llegar a tiempo a su trabajo. “De Yaguarón estoy viniendo. Hoy tuve que salir mucho más temprano de mi casa y acá estoy hace tiempo ya esperando algún colectivo que me acerque a la zona del Shopping del Sol”.

Lea más: Lanzan buses gratuitos para paliar el paro de choferes

Si bien hay algunas empresas que están trabajando, no lo hacen con la frecuencia normal, por lo que de igual forma, los pasajeros sienten la regulada. A eso se le suma que la mayoría llega a tope a las diferentes paradas.

“Esto parece una arreada de vaca. La gente tiene que venir corriendo para subir al colectivo porque no hay ninguna señalización de donde son las paradas”, denunció una persona mayor, a quien hacía minutos le pasó el ómnibus que estaba esperando.

Otra queja de parte de los pasajeros fue la ausencia en la zona de los colectivos que iba a poner el Gobierno para ayudar a que la gente llegue sin muchas complicaciones a sus lugares de trabajo.