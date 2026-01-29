Productores de sésamo levantan movilización en San Pedro y anuncian reunión con autoridades

Los productores tienen previsto visitar la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Asunción acompañados por un importante grupo de personas, en busca de una salida favorable para los labriegos que se encuentran en una difícil situación debido al bajo precio del “sésamo blanco”.

El productor Alberto Fernández, del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, explicó que el principal objetivo de los agricultores es encontrar alguna posibilidad de colocación del producto con un precio mejorado, en el mercado local o en el exterior, atendiendo a que el precio actual no alcanza para cubrir los gastos de inversión.

Lea más: Video: sesameros de San Pedro y Canindeyú hacen cierre intermitente de la ruta PY08

“Nuestra meta es poder encontrar alguna salida satisfactoria con las autoridades que representan al Gobierno; los labriegos no buscan otra cosa más que vender a un buen precio su producto, y para poder encontrar esa solución creemos que eso se puede conseguir a través de una mesa de diálogo donde participen representantes del sector afectado y las autoridades del Gobierno nacional”, refirió Fernández.

Mejorar el precio

Sobre el mismo tema, el productor Alejandro Colman, de la localidad de Lima, manifestó que los agricultores piden solamente que el precio de la oleaginosa mejore.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En estos momentos, esa variedad de soja se está comercializando a 4.500 guaraníes el kilo y los labriegos quieren vender por lo menos a 8.000 o 10.000 guaraníes para saldar sus compromisos financieros contraídos para la siembra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el punto, Colmán mencionó que el viaje programado para el próximo martes a la capital del país tiene como único propósito lograr la colocación, con un precio mejorado, de toda la producción existente en las fincas.