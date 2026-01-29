San Miguel: Fuertes ráfagas de viento ocasionaron el destecho de una vivienda

Una vivienda del barrio Costa Hu, en la ciudad de San Miguel, Misiones, fue afectada por fuertes ráfagas de viento que provocaron el destechado parcial del inmueble.

La familia damnificada está integrada por Julián Correa Prieto, su esposa y sus nietos, quienes se encontraban en la vivienda al momento de la tormenta registrada en la tarde-noche de ayer.

Según relataron, el fenómeno fue repentino y duró apenas unos minutos, pero tuvo la intensidad suficiente para levantar parte del techo del galpón. Afortunadamente, el área de dormitorios no resultó afectada y no se registraron heridos. “Fue solo un gran susto, gracias a Dios no nos pasó nada”, expresaron.

Funcionarios de la Municipalidad acudieron de inmediato para brindar asistencia, considerando que la avanzada edad de Julián Correa Prieto. La familia fue trasladada en ambulancia hasta el Centro de Salud, donde se les realizó una evaluación médica para descartar lesiones o daños físicos.

