Alliana estaría presionando a cartistas de Dipuados para aprobar reforma de la caja fiscal, dice Espínola

El colorado disidente Mauricio Espínola dijo que sus colegas del oficialismo colorado podrían estar recibiendo presión por parte de Pedro Alliana, expresidente de Diputados y actual vicepresidente de la República, para votar a favor de la reforma de la caja fiscal.

Al ser consultado sobre en qué consiste la presión por parte de Alliana, manifestó que se trata de que voten por el proyecto sin modificaciones, y que probablemente, eso tiene beneficios.

“Yo no sé cuál es la obsesión siempre del Ejecutivo de poder apurar, en pleno receso parlamentario, convocar a una a una sesión extraordinaria sin ningún debate previo”, indicó.

Posiciones divididas

“En la bancada oficialista de Honor Colorado existen posiciones divididas. Muchos colegas buscan ciertas modificaciones, pero es la orden del Ejecutivo de avanzar. Es el propio vicepresidente quien está llamando a cada uno. Yo creo que que mis colegas se merecen respeto”, insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que existe un desgaste respecto a los miembros del movimiento Honor Colorado, por lo que buscan aprobar antes de las municipales previstas para este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quiero recordar que esta elección es una elección donde se juegan cargos distritales, no existe una boleta nacional de un candidato único. Muchos de nuestros candidatos a concejales seguramente van a estar instalados en las chapas oficialistas por una cuestión de acuerdos departamentales. Entonces, existen muchos actores departamentales que no quieren llevar la chapa Honor Colorado en nombre de esos acuerdos”, indicó.

Dijo además, que el pedido es que se escuche a todos los sectores involucrados en el proyecto de reforma de la caja fiscal.

“Va a ser muy importante que la bancada B independiente del Partido Colorado pueda plantarse a la presión que pueda ejercer el vicepresidente de la República”, resaltó.

Además, hizo un llamado a todos sus colegas parlamentarios, instándoles a resolver con responsabilidad la reforma de la caja fiscal.

Lea más: En debate por Caja Fiscal, docente cuestiona a parlamentarios que nombran a amigos y parientes

Críticas al IPS

A todo esto, el parlamentario suma críticas al Instituto de Previsión Social (IPS) y sus directivos.

Habló del mal manejo en general de la institución y la carencia del sistema de salud.

“Actualmente el presidente del IPS no solamente está pasando por una situación de sospecha con respecto a los fondos, sino también, la infraestructura misma de del Instituto de Previsión Social, el servicio a los jubilados, las numerosas denuncias de maltrato por parte de los funcionarios a quienes y solicitan un turno”, especificó.

Reclamó la falta de un buen servicio para el usuario que aporta durante toda su vida laboral y calificó de silencio cómplice que ningún miembro del consejo le haga frente al presidente para mejorar en todos los aspectos.