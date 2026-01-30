Asegurados del IPS convocan a plenaria ante la crítica situación de la previsional

La Asociación de Asegurados del IPS convocó a una plenaria abierta para este sábado a las 16:30, frente al Hospital Central de la previsional. Este llamado es con el objetivo de analizar y visibilizar la situación que atraviesa el Instituto de Previsión Social.

Julio López, referente del gremio, señaló a ABC que la convocatoria surge como respuesta a una acumulación de denuncias que, según afirmó, no reciben respuestas efectivas por parte de las autoridades. Indicó que hay falta de medicamentos, equipos médicos que no funcionan, renuncia de especialistas y la demora en la atención. Todos estos conflictos forman parte de la cotidianeidad para asegurados, jubilados y trabajadores.

López sostuvo que la reciente muerte de un asegurado mientras aguardaba atención médica no constituye un hecho aislado. En ese sentido, afirmó que existen muchos casos de presunta negligencia, demoras en tratamientos y falta de insumos.

Cuestionan manejo de los fondos del IPS

Durante la plenaria también se abordará el manejo financiero de la previsional, manifestaron preocupación por la colocación de fondos del IPS en entidades bancarias que, según denunciaron, no cumplirían plenamente con los requisitos legales, y advirtieron sobre los riesgos que esto representa para la sostenibilidad del sistema jubilatorio.

López cuestionó además que el IPS recurra a préstamos bancarios con tasas elevadas para cubrir necesidades del área de salud, cuando esos recursos provienen, en última instancia, de los propios aportes de los trabajadores.

A su criterio, esta práctica resulta perjudicial y evidencia una administración ineficiente de los fondos.

Entre las propuestas que serán debatidas también figura la creación de un banco de segundo piso administrado por la propia previsional, con el fin de gestionar directamente los recursos jubilatorios y garantizar mayor transparencia y rentabilidad a largo plazo. También se planteará la necesidad de reformar la carta orgánica del IPS y fortalecer la participación de asegurados y jubilados en los órganos de control.

Según estudios actuariales citados por la Asociación, el sistema previsional podría comenzar a consumir sus fondos genuinos a partir del año 2038. Ante este panorama, los organizadores llaman a una mayor participación de los trabajadores activos para impulsar cambios estructurales y evitar un eventual colapso del sistema.