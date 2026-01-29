Ante asiduas trabas piden citar de urgencia a Jorge Brítez para que informe sobre IPS y Ueno

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) planteó la convocatoria “urgente” de Jorge Brítez, tras recordar que hace dos sesiones de la Comisión Permanente del Congreso se vienen evitando tratar pedidos de informes al IPS y al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre millonarios depósitos de la previsional en Ueno Bank, que forma parte del grupo Vázquez, de Miguel Vázquez, uno de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

“Voy a estar pidiéndole al presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista), que convoque urgentemente para la próxima semana a las autoridades del IPS y que vengan con todos sus papeles, con todos sus cálculos a explicar a la ciudadanía”, adelanto Vallejo.

La diputada dijo que además será la oportunidad para que rindan cuentas sobre el destino de los fondos de los asegurados y jubilados de IPS, y “para poder paliar esta falta de respuesta que vamos a tener otra vez en base a que no se trató” una serie de pedidos de informes, dijo Vallejo.

Asimismo, hizo referencia a pedidos de informes de su colega colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añetete), que hasta los cartistas impidieron que se trate.

Si bien ayer en la Comisión Permanente fueron los opositores los que dejaron sin quorum la sesión, ya que los cartistas pretendían tratar a tambor batiente un pedido de informes contra el gobernador opositor de Itapúa, Javier Pereira Rieve, estaba cantado que los oficialistas se retirarían tras lograr este cometido.

“Lógicamente también se convocará al diputado Espínola, que es quien denuncia constantemente con números y documentos esta situación, para tener un panorama claro, y no esperar la respuesta a un pedido de informes, porque esto recién se va a volver a tratar en 15 días, luego hay que esperar la respuesta, que puede tardar un montón de tiempo”, enfatizó Vallejo.

Ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Espínola advirtió que IPS habría modificado su reglamento para superar el tope máximo histórico de depósitos para “favorecer” a Ueno, al depositar más dinero del que su patrimonio efectivo podría garantizar.

“IPS ya ha perdido suficiente dinero en su historia, más de US$ 600 millones en depósitos bancarios; entonces deben tomarse todas la previsiones necesarias y estas alertas emitidas por el diputado Espínola son muy importantes para tenerlas en cuenta y tener la información clara al respecto”, enfatizó la diputada opositora.

Le traen malos recuerdos

Sin acusar que sea así en este caso, la diputada dijo que le tocó vivir en “carne propia” anteriores malos manejos del dinero de IPS, ya que siendo fiscala investigó casos de daño patrimonial a la previsional, como fue con los quebrados Banco de Desarrollo y Multibanco.

“Yo, hace rato vengo manifestando eso: la preocupación. Manifestaba de mi época como fiscal que es como un déjà vu (sensación de repetir algo ya vivido), cómo IPS invertía incluso en bancos en quiebra –que no es el caso–, pero donde el IPS históricamente ha perdido más de US$ 600 millones en depósitos”, insistió.

Acotó que lastimosamente la situación actual y sensación de déjà vu es, sobre todo, porque “Ueno Bank es un banco nuevo” y que lo único que exigen es claridad para no repetir malas experiencias.

“Lo que pasa es que tenemos experiencias pasadas ante esta situación, tanto en la crisis de los bancos de 1995, con el Banco de Desarrollo, con informes incluso negativos que decían que no se podía seguir invirtiendo. En ese entonces, el presidente Juan Carlos Wasmosy autorizó y la cúpula del Banco Central (del Paraguay) también. Luego tuvimos el caso de Multibanco, donde IPS perdió muchísimo dinero”, rememoró.

Llamativamente, desde inicio de este gobierno (mismo momento en que Ueno se convierte en banco) se dispararon los depósitos de IPS en dicha entidad. Incluso, según los datos expuestos por el legislador colorado disidente, en noviembre de 2024 los depósitos en IPS (G. 1,7 billones) superaron su patrimonio efectivo (G. 1,6 billones); es decir, pasaron los topes operativos y límites de riesgo, que hasta ahora nunca se habían sobrepasado.

Evitan responder sobre “criterios de riesgo”

No es la primera vez que desde el Congreso y otras instituciones del Estado se ponen trabas para responder sobre Ueno Bank, que hasta abril del año pasado eran socios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, en Ueno Holding. Uno de los puntos centrales que se pide que el Instituto de Previsión Social (IPS) informe es sobre los cambios que hizo a su reglamento sobre “seguridad” de sus inversiones, presumiblemente para favorecer a la entidad financiera.

Hace dos sesiones, desde la Comisión Permanente están impidiendo el tratamiento de los pedidos de informe planteados por el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete), entre los cuales destaca el que pide informes al IPS “sobre los criterios de seguridad, liquidez y solvencia aplicados en la colocación de los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones”.

Con esto se pretende datar y documentar las modificaciones que hizo la previsional a sus reglamentos, en contra de su Carta Orgánica, que le ordena hacer prevalecer la “seguridad, liquidez y solvencia”; sin embargo, presuntamente para favorecer a Ueno, antepondrían la “rentabilidad”.

Tampoco permitieron tratar otro pedido de informes al Banco Central del Paraguay sobre la figura de “anticipos de compra”, que el legislador teme se traten de “créditos solapados” de Ueno Bank -con fondos de IPS- para capitalizar otra empresa del grupo: Itti Saeca.

En tal sentido, Espínola señala que en informes oficiales se “advierte sobre un riesgo poco visible pero potencialmente grave dentro del sistema financiero paraguayo: el uso de ‘anticipos por compras’ como mecanismo para transferir fondos a empresas vinculadas sin pasar por los límites legales establecidos”, que no pueden ser mayores el 20% del patrimonio efectivo del banco.

No tocan a clubes ni tabacaleros

Otro pedido de informes que duerme hace más de un mes en la Comisión Permanente es uno dirigido a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre reportes de sujetos obligados, entre los cuales se encuentran clubes deportivos y tabacaleras, rubros ligados -indirectamente- al presidente de la ANR, Horacio Cartes.

El pedido de informes a Seprelad solicita que explique el porqué, a dos años de promulgarse la ley que incluye como sujetos obligados de reportar lavado a casa de créditos, entidades deportivas, depósitos y empresas tabacaleras, aún no sacaron la reglamentación.