“Negligencia criminal”: denuncian que IPS opera equipos médicos bajo riesgo de falla súbita

Tras la conmoción por la muerte de Braulio Vázquez, un asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS) que debía someterse a una cirugía urgente de cateterismo en el Hospital Central, pero falleció esperando la intervención debido a la inoperatividad de equipos biomédicos, el diputado Mauricio Espínola (ANR) ha hecho pública una denuncia que califica de “criminal”.

Según documentos que reveló el parlamentario, el angiógrafo del hospital, considerado una herramienta vital para procedimientos de cateterismo, se encuentra operando sin contrato de mantenimiento vigente y bajo advertencias explícitas de peligro por parte de la empresa proveedora.

La documentación, con fecha 7 de enero del 2026, expone que el contrato de mantenimiento venció en diciembre. También advierte que el equipo podría dejar de funcionar en pleno procedimiento debido a la falta de refrigeración, poniendo en riesgo la vida de pacientes críticos.

Un contrato vencido y advertencias ignoradas

Según los documentos oficiales de la empresa Elizeche S.A.C., el contrato anterior (N.º 293/2024) para el mantenimiento de los equipos de angiografía de la marca Siemens culminó el pasado 18 de diciembre de 2025. Pese a que la firma presentó el presupuesto para la renovación el 18 de septiembre de 2025 —tres meses antes del vencimiento— el IPS no habría concretado la renovación de los servicios.

“Esto no es un error administrativo, es negligencia criminal“, sentenció Espínola. El legislador apunta directamente a Jaime Caballero, titular de la Gerencia de Logística y, José Giménez, director de Electromedicina del IPS, por no iniciar los trámites licitatorios con la antelación necesaria. La autoridad máxima del IPS, como presidente del Consejo de Administración, es el doctor Jorge Brítez.

“Usar un equipo crítico sin mantenimiento, ocultar la realidad y mentir públicamente mientras pacientes esperan, no es error administrativo, no es demora, es negligencia criminal”, afirmó Espínola.

Riesgo de “apagón” en plena cirugía

La denuncia cobra más fuerza con la aparición de un Relatorio Técnico (Nº 12026) fechado el 8 de enero de 2026. En este informe, los técnicos de la empresa Elizeche S.A.C. detallan una situación alarmante en la sala de comandos del angiógrafo modelo Artis Zee Ceiling.

El documento expone que se detectaron errores de “foco fino” originados posiblemente en el tubo de rayos X o en cables de alta tensión y, que el sistema de aire acondicionado de la sala de comandos está inoperativo.

En la nota se puede leer que la empresa advirtió formalmente al IPS que el equipo podría “dejar de responder de manera súbita durante un procedimiento” debido al sobrecalentamiento, lo que representa un riesgo grave para la seguridad del paciente.

IPS se llamó a silencio

La empresa proveedora subrayó en su nota que el mantenimiento es indispensable para la atención de pacientes críticos, instando a las autoridades a resolver el problema de la falta de contrato antes de continuar con las operaciones del equipo.

Mientras el IPS enfrenta esta tormenta de cuestionamientos, la documentación expuesta deja en evidencia que la institución fue alertada en múltiples ocasiones sobre el riesgo inminente.

ABC buscó obtener la versión del IPS ante estas graves revelaciones; sin embargo, desde la Dirección de Comunicación no brindaron respuesta alguna. Actualmente, el acceso a información oficial y las entrevistas con autoridades de la previsional se encuentran bajo un estricto filtro, sujetas exclusivamente a la autorización de Luis Cardozo, jefe de Gabinete del seguro social. ABC aguarda conocer la postura de las autoridades del IPS para consignar su versión.