Habilitan paso de buses por el puente de la Integración, pero no se registran interesados

Brasil y Paraguay avanzan a la segunda fase de habilitación parcial del puente de la Integración, que hasta ahora solo incluía el cruce de camiones vacíos. A partir de ahora, se suman los buses de turismo.

El horario habilitado para los buses de turismo es de 19:00 a 07:00. Es decir, en el horario inverso seguirán circulando por el Puente de la Amistad.

Codefran convoca a manifestación para exigir el cierre del Puente de la Integración por falta de infraestructura

Sin embargo, en este primer día aún no hay buses interesados en cruzar la frontera. El único bus que pretendía hacerlo esta noche desde Paraguay no pudo concretar el cruce, ya que sus pasajeros realizaron los trámites migratorios en el Puente de la Amistad y no se permite el doble trámite.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La disposición habilita únicamente a ómnibus de turismo cuyo destino final no sea Foz de Iguazú, Ciudad del Este o Presidente Franco. Es decir, los buses que circulan bajo la categoría de tránsito libre fronterizo seguirán utilizando el puente de la Amistad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puente de la Integración: se posterga el cruce de buses de turismo

Para avanzar a una nueva fase de habilitación, se deberá debatir nuevamente entre los integrantes de la Comisión Mixta Internacional, reunión que fue fijada para el 12 de marzo de 2026.

En la primera fase de habilitación se autorizó el cruce de camiones de gran porte, pero vacíos, que están circulando desde las 22:00 hasta las 05:00, en días hábiles. Esto genera una serie de quejas de los pobladores locales debido a la falta de obras viales adecuadas.