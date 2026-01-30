Video: vecinos de Cateura viven en zozobra por camiones de basura que causan accidentes

Vecinos de los barrios San Cayetano y Jukyty de Asunción, en inmediaciones del vertedero de Cateura, denuncian que viven en constante peligro debido a la velocidad con que bajan los camiones recolectores municipales de basura.

Lea más: Asunción: pese a orden municipal, avanza el daño ambiental por polémica gasolinera en Trinidad

El último incidente ocurrió este miércoles, cuando un camión se estrelló contra la vereda de una vivienda, destruyéndola por completo y salvándose por milímetros de una tragedia mayor. Los vecinos afirman que no es la primera vez que sucede este tipo de incidentes y que ya están cansados. “Casi siempre tenemos este problema. Mientras que alguien no muera, no va a pasar nada”, reclamó uno de los afectados, reflejando el hartazgo.

Pobladores del lugar señalan que la zona más delicada es la bajada de la calle Teniente Lidio Cantaluppi en dirección al predio de Girsa (Gestión Integral de Residuos), empresa concesionaria de la Municipalidad de Asunción para el servicio de tratamiento de residuos.

Arreglaron los vecinos

Una de las afectadas explicó que intentaron retener el camión para exigir que alguien se hiciera responsable. Según denunció, la mayoría de estos percances involucran a empresas tercerizadas que evaden su responsabilidad, dejando a los vecinos desamparados ante los daños materiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la tarde de ayer, obreros particulares repararon las veredas del lugar. Al ser consultados sobre quién costeaba los trabajos, confirmaron que las reparaciones corrían por cuenta exclusiva de los frentistas, evidenciando la nula respuesta de la Municipalidad, la concesionaria o las empresas tercerizadas involucradas.