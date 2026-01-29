Asunción: pese a orden municipal, avanza el daño ambiental por polémica gasolinera en Trinidad

Vecinos de Trinidad mantienen una firme resistencia contra la instalación de una estación de servicio sobre la avenida Santísima Trinidad, justo frente a otro surtidor que ya está activo. Autorizada por el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), la obra fue suspendida en noviembre del año pasado por su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

A inicios de 2026, sin embargo, la mayoría de los árboles del predio donde se pretende instalar la obra, fueron derribados. El hecho fue documentado por un acta de intervención de la propia Municipalidad, que constató la tala irregular de árboles, pese a que el permiso de construcción había sido revocado.

Lea más: Vecinos de Trinidad celebran la suspensión de la construcción de estación de servicio

Jorge Rolón Luna, vecino y representante legal de los pobladores, señaló que la ubicación donde se quiere levantar la obra es inadmisible para los residentes, quienes defienden la habitabilidad de su comunidad frente a intereses empresariales. Para el abogado, la construcción no responde a ninguna necesidad racional de los automovilistas ni de los vecinos.

El grupo de vecinos organizados del barrio denuncia que esta acción constituye un delito ambiental cometido mientras el permiso estaba suspendido por la comuna. La tala se realizó sin autorización legal, agravando el daño ambiental que ya es considerado irrecuperable por los afectados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vicios de la autorización

Rolón Luna señaló que la autorización de la obra, otorgada durante la gestión de Rodríguez, presenta múltiples vicios legales. Para el abogado, lo más cuestionable resulta el dictamen jurídico municipal que carece de fundamentación legal y cita nombres de empresas ajenas al trámite administrativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La Municipalidad autorizó el uso de la acción de inconstitucionalidad prestada, sin fundamentar tal opinión y refiriéndose a otra empresa. La declaración de inconstitucionalidad no tiene efecto derogatorio en nuestro sistema, sino que le sirve simplemente al accionante”, remarcó.

Lea más: Intendente de Asunción sigue sin firmar suspensión de construcción de estación de servicio

Rolón Luna denunció además la supuesta complicidad de funcionarios del Ministerio del Ambiente (Mades).

“El Mades da licencia ambiental justo un mes antes del decreto que prohíbe la construcción de estaciones de servicio y, es una funcionaria del Mades la que hace la EIA (evaluación de impacto ambiental) y el plan de compensación en sus ratos libres. Hay un tremendo conflicto de intereses”, reclamó el abogado.

Según consta en el documento del acta de intervención del 3 de enero de 2026, día en el que se constató la tala irregular, los funcionarios de la comuna fueron recibidas por la ingeniera Natalia Fernández, cuyo documento de identidad corresponde a una funcionaria activa del Ministerio del Ambiente (Mades). Para el representante legal, estas fallas demuestran una complicidad institucional para favorecer a empresarios por encima de la normativa ambiental.

Prohibición de instalación

El abogado de los vecinos de Trinidad insistió en que el proyecto ignora la Ordenanza 7/2011, que prohíbe instalar estaciones de servicio a menos de mil metros de una ya existente. Al ubicarse exactamente enfrente de otro expendio, la obra carece de racionalidad y eleva los riesgos para la seguridad de la ciudadanía.

Los vecinos recalcan que no permitirán que se instale una actividad de tan alto impacto ambiental. Ante este escenario, mantienen una vigilia permanente. El objetivo ahora es lograr la cancelación definitiva del permiso de construcción para evitar que el daño al barrio sea mayor.

Lea más: Pese a compromiso de Bello, obra de estación de servicio continúa en Trinidad

El abogado y vecino Rolón Luna adelantó que no descartan presentar denuncias penales y administrativas contra todos los implicados. Las acciones legales apuntarían tanto a los funcionarios municipales como a los del Mades que permitieron y dirigieron la tala.

Rolón Luna resaltó que la intención es sancionar el incumplimiento de deberes y la destrucción deliberada de la belleza natural de Trinidad. Puntualizó que se busca sentar un precedente contra quienes lucran a cualquier costo sin importar las normas ambientales.