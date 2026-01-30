“El intendente es servicial, pero le falta asesoramiento”, afirma dirigente colorado de San Bernardino

El busto de Bernardino Caballero será restituido en su lugar original en la plaza de San Bernardino, luego de haber sido retirado por orden del intendente colorado Emigdio Ruiz Díaz. Esto generó críticas y cuestionamientos por tratarse de una figura histórica y símbolo para los pobladores.

El presidente de la Seccional Colorada de San Bernardino, Luis Ernesto Thiel, informó que el intendente pidió disculpas por la decisión y que se llegó a un acuerdo con Darío Caballero Bracho, descendiente directo del fundador de San Bernardino, para la reinstalación del monumento.

Al ser consultado sobre si el jefe comunal desconocía la importancia histórica de Bernardino Caballero para la ciudad, respondió que probablemente se pasaron por alto algunos detalles o que la intención fue realizar mejoras. No obstante, consideró que el procedimiento debió haberse comunicado previamente a la fundación que donó el busto.

Lea más: Intendente de San Ber se disculpó solo con el presidente de la seccional tras retirar el busto de Bernardino Caballero

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Falta de asesoramiento

En el plano político, señaló que Ruiz Díaz es precandidato para el “rekutú” en la Intendencia de San Bernardino y que tiene las mismas posibilidades electorales que otros aspirantes del Partido Colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, remarcó que, pese a su vocación de servicio, el intendente necesita un mejor acompañamiento técnico.

“Yo creo que Emigdio es una persona bastante servicial. Solamente le falta asesoramiento en la parte administrativa y en muchos detalles que se le están objetando”, expresó.

Lea más: Intendente de “San Ber” retiró el busto del general Bernardino Caballero como represalia, denuncian

Thiel indicó que el busto fue hallado en el taller municipal y que será restituido a la plaza el próximo 26 de febrero, fecha en la que se conmemora la muerte de Bernardino Caballero, fundador de la ciudad.