María Antonia: denuncian intereses políticos para frenar llamado a concurso docente registrado en BDEE

Los educadores Germán Bareiro, Antonio González Guerrero, Leticia Lezcano Acosta y Emiliana González Benegas denunciaron presuntas irregularidades en la cobertura de cargos docentes en tres instituciones educativas. En las mismas, mantienen interinando educadoras que no habrían aprobado el examen para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), aseguraron.

Dicha situación persiste pese a que la normativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) establece la obligatoriedad de convocar a Concurso Público de Oposición.

El reclamo apunta a siete rubros docentes que, según los denunciantes, debieron ser llamados a concurso y desconocen qué se tuvo en cuenta para no llamar a concurso los cargos vacantes. Las vacancias corresponden a la Escuela Básica N° 2032 “María Auxiliadora”, con dos rubros; la Escuela Básica N° 5393 “Virgen de la Merced”, con un rubro; y la Escuela Básica N° 5391 “San Roque González de Santacruz”, con cuatro rubros.

Ante esta situación, docentes integrantes del BDEE presentaron una nota el pasado 15 de enero a la supervisora de Apoyo Técnico Pedagógico del Área N° 9, Miguelina Ramona Villanueva González, solicitando que se tenga en cuenta la condición de educadores elegibles conforme a la normativa vigente, para la cobertura de cargos interinos que no fueron llamados a Concurso Público de Oposición. Pero hasta el momento no recibieron respuesta oficial.

“Esperamos que el MEC intervenga y haga cumplir la normativa vigente, garantizando la transparencia en la cobertura de los cargos”, manifestó Leticia Lezcano, una de las docentes afectadas y firmantes de la nota presentada.

Los denunciantes consideran que la falta de convocatoria a concurso podría responder a intereses políticos, con el objetivo de mantener en los cargos a personas que no cumplen con los requisitos exigidos. Aseguran que esta situación vulnera los principios de transparencia y legalidad, y afecta directamente a quienes aprobaron el proceso de selección para integrar el BDEE.

Criterios que los docentes deben cumplir

Consultamos sobre el problema en particular con la supervisora, Miguelina Ramona Villanueva González, quien manifestó que, en el ámbito educativo, existen criterios claramente definidos tanto para este llamado como para la cobertura de cargos interinos.

En primer lugar, cualquier reclamo debe ser dirigido al director del establecimiento. Por otro lado, el director, en cumplimiento de sus funciones, evaluará la situación y, en caso de necesitar recursos adicionales, deberá solicitar la apertura de un concurso. Es fundamental que los docentes respeten estas instancias y procedimientos establecidos.

La supervisora también señaló que la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal – Dirección de Concurso del MEC es la autoridad responsable de convocar a los puestos vacantes. Asimismo, aclaró que, desde el punto de vista administrativo y conforme a la normativa vigente, la ausencia de convocatoria para algunos docentes podría deberse a una baja matrícula, ya que la cantidad de docentes debe ser proporcional a la cantidad de estudiantes.

En cuanto a los docentes que hasta el año pasado se desempeñaban en calidad de interinos en las instituciones mencionadas, indicó que todos fueron contratados por un año y que dicho contrato ya venció. No pudo precisar si estos docentes serán recontratados, ni descartó la posibilidad de que factores políticos hayan influido para evitar el llamado a concurso de oposición.