Operativo de fin de semana en San Bernardino para reforzar la seguridad vial

Cardozo explicó que el operativo se desarrollará de manera conjunta con los agentes de Tránsito Municipal y efectivos de la Policía Nacional, en respuesta al incremento del flujo vehicular que se registra habitualmente los fines de semana, especialmente en esta temporada de verano, cuando San Bernardino recibe a una gran cantidad de visitantes.

Señaló que los controles de este fin de semana en el desvío a San Ber serán desde las 15:00 y estarán orientados a la verificación de documentaciones exigidas por la ley, la realización de controles de alcotest y la prevención de conductas imprudentes al volante, con el objetivo de reducir accidentes y ordenar el tránsito en los puntos de mayor circulación.

Asimismo, indicó que el sábado desde las 16:00 en el acceso de la avenida Wenceslao López los agentes realizarán tareas preventivas y de orientación a los conductores, buscando agilizar la circulación y evitar embotellamientos en horarios de mayor movimiento, especialmente en horas de la tarde y noche.

Antecedentes

En operativos realizados en años anteriores, las autoridades detectaron numerosas infracciones, como la circulación sin licencia de conducir ni habilitación vehicular, casos de conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y maniobras imprudentes, factores que representan un alto riesgo tanto para conductores como para peatones.

La ciudad veraniega viene enfrentando desde hace varios años desafíos en materia de tránsito durante los fines de semana, feriados y eventos de alta convocatoria. La avenida Wenceslao López, junto con los accesos principales, suele concentrar largas filas de vehículos y demoras prolongadas para la circulación, situación que en distintas ocasiones derivó en accidentes de tránsito y quejas de pobladores y turistas.

Por esto la Caminera intensificará los trabajos preventivos. Desde la organización del operativo instan a los conductores a respetar las normas de tránsito, atender las indicaciones de los agentes y circular con responsabilidad, recordando que el cumplimiento de las leyes viales es fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

