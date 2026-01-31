Más de 1.500 postulantes rinden hoy para las becas de Itaipú en Coronel Oviedo

La jornada de exámenes en esta localidad se inició a las 07:00 con la apertura del local y, posteriormente, a las 09:00, comenzó la evaluación de los postulantes. En tanto, para el turno tarde, la apertura está prevista para las 13:00 y la prueba se iniciará a las 15:00. Se estima un promedio de 782 postulantes por turno en esta sede.

Los aspirantes rinden exámenes de Castellano y Matemática, además de una prueba sobre reglamentos, leyes y normas que rigen el programa de becas, fundamentales para acceder al beneficio. Cada evaluación tiene una duración de dos horas, tiempo en el que los postulantes deben responder el mayor número posible de preguntas del cuestionario.

¿Qué cubren las becas?

La directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, manifestó que a nivel nacional existen 18.000 inscriptos para 4.500 becas de carreras de grado y 500 para tecnicaturas. Explicó que las becas cubren todos los gastos de una universidad privada y que, si los beneficiarios optan por una universidad pública, se les otorga ese monto para costear gastos de materiales, alimentación y traslado.

Por su parte, la rectora de la UNCA, María Blanco Martínez, señaló que por tercer año consecutivo la UNCA es anfitriona del proceso de evaluación de las becas del Gobierno y que hasta el momento todo se desarrolla con absoluta normalidad. Comentó que, como sede, están proveyendo los docentes y supervisores de los exámenes para garantizar la seguridad y la eficiencia del proceso evaluativo.

Itaipú Binacional habilitó 18 sedes en todo el territorio nacional, con el objetivo de brindar mayor comodidad y cercanía a los postulantes al momento de rendir la evaluación.

Hasta el momento, el proceso se desarrolla con total normalidad y sin registro de incidentes, según informaron los responsables del operativo en la sede de Coronel Oviedo.