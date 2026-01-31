Firman acuerdo para avanzar en la formalización minera en Paso Yobai.

La empresa minera Latin American Minerals Paraguay S.A. (Lampa S.A.) y la Asociación de Mineros de Paso Yobai (AMPY) firmaron un acuerdo que apuntaría a avanzar en el proceso de formalización de la actividad minera en el distrito de Paso Yobai, departamento de Guairá.

Según lo informado, el convenio otorga a la AMPY la facultad de fiscalizar y autorizar la prestación de servicios mineros dentro del área de concesión, condicionando la operatividad al cumplimiento de las exigencias establecidas por el Viceministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la municipalidad local.

Las autoridades indicaron que los emprendimientos que no cuenten con las habilitaciones correspondientes o no se ajusten a la normativa vigente quedarán excluidos de operar de manera legal en la zona.

El acuerdo también contempla medidas vinculadas al ordenamiento logístico. En ese sentido, se estableció la exclusividad para la Asociación de Volqueteros de Paso Yobai (AVOLPY) en el transporte de carga, con el objetivo de regular el tránsito de camiones en áreas urbanas.

Como parte de este esquema, se prevé la implementación de sistemas de regadío en calles y caminos para reducir el polvo generado por el tránsito pesado, especialmente en periodos de mayor circulación.

Asimismo, la Asociación de Mineros de Paso Yobai ofrecerá asesoramiento jurídico a sus asociados, aclarando que no asumirá responsabilidad sobre actividades que se desarrollen fuera del marco legal o de manera informal.

El acuerdo fue presentado durante una reunión realizada este viernes, convocada por la Asociación Minera de Paso Yobai, con la participación de autoridades locales, legisladores y representantes técnicos. Durante la reunión, las autoridades reiteraron que no se permitirá la operación de personas o empresas que no cuenten con las habilitaciones ambientales, mineras y municipales requeridas, así como la documentación tributaria al día.