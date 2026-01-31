IPS Ingavi optimiza turnos: citas no confirmadas serán reasignadas desde febrero

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi (HEQ) del Instituto de Previsión Social (IPS), anunció que pone en marcha un nuevo modelo de gestión para combatir el ausentismo y agilizar las listas de espera. Bajo el sistema de reasignación de citas no confirmadas, utilizada desde el 2025 en otros servicios del seguro social, los turnos en Traumatología y Cirugía que no sean ratificados por los pacientes serán otorgados a otros asegurados.

Andrea Saldívar, jefa de Administración y Logística, explicó que la medida que entrará en vigor desde el primer día de febrero, busca frenar el desperdicio de recursos médicos. Desde el IPS afirman que cuando un paciente no asiste ni avisa, bloquea una oportunidad de atención para otra persona.

“Cada cita tiene un horario exclusivo. Si no se confirma con al menos 48 horas de anticipación, ese espacio se pierde. Queremos que ese tiempo sea aprovechado por quien realmente lo necesita", explicó Saldívar.

La iniciativa se respalda en la Resolución N.° 007-044/22 de la Gerencia de Salud, que exige una mayor eficiencia en la gestión de la alta demanda hospitalaria. Este sistema de confirmación de turnos, es aplicado paulatinamente desde febrero del 2025 en los servicios de la institución.

Guía para el asegurado

Para asegurar su atención, desde el IPS explicaron que el paciente debe confirmar su asistencia a través de los canales oficiales. De no hacerlo, el turno podrá ser reasignado y el paciente original deberá reagendar según disponibilidad, ya sea en el día (si hay cupos) o para la fecha más próxima.

La jefa de Administración y Logística afirmó que la opción más rápida para gestionar citas desde el celular es Mi IPS. El asegurado también puede realizar el procedimiento vía telefónica llamando al Call Center del IPS o de manera presencial, directamente en las ventanillas del hospital.

Saldívar puntualizó que un punto importante para el éxito de este sistema es la actualización del número telefónico en la base de datos del IPS, ya que es la vía principal para el envío de recordatorios. Pidió a los asegurados verificar la información de contacto registrada en IPS para evitar posteriores inconvenientes que afecten la cita médica.