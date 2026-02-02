A punta de un arma de juguete, niño pide limosna en calles de Asunción

En su evidente inocencia y con una sonrisa en el rostro, el pequeño recorría los automóviles este fin de semana pidiendo “una monedita”, según reportó un lector a este medio.

Pese a que el Ministerio de la Niñez afirma que la presencia de niños en las calles bajó un 40%, a diario se registran numerosos escenas similares en distintos puntos del país: niños y niñas rogando limosnas, algunos solos y otros bajo la mirada de sus padres desde las veredas, expuestos al tránsito y el calor intenso.

Organismos de protección recuerdan que la presencia de niños en la calle, especialmente en contextos de mendicidad, constituye una señal de alerta que requiere intervención inmediata del Estado y la corresponsabilidad de la ciudadanía.

Ningún niño debe encontrarse en situación de mendicidad, ya que esto implica riesgos físicos, emocionales y sociales, además de constituir una forma de trabajo infantil.

¿Dónde denunciar casos de niños en situación de calle?

En Paraguay, la ciudadanía cuenta con canales oficiales para alertar sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes:

Se puede llamar marcando el 147 desde la línea baja. Desde las líneas celulares no se deben colocar *, # o 021, se debe marcar directamente 147 .

Sistema de emergencias 911 , en casos de riesgo inmediato.

CODENI (Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente) de cada municipio.

Las autoridades insisten en que denunciar no es castigar, sino activar mecanismos de protección, acompañamiento familiar e intervención institucional, con el objetivo de garantizar derechos básicos como la educación, la salud y una vida libre de violencia.

Ante situaciones similares, se recomienda evitar registrar o difundir imágenes de los niños involucrados y optar siempre por los canales formales de denuncia, priorizando su seguridad y dignidad.