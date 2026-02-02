En Capiatá, artistas llevaron serenata a la Virgen de la Candelaria

El homenaje a la Virgen de la Candelaria arrancó a las 20:30 del domingo y continuó pasada la medianoche. Artistas como Melissa Hicks y su Grupo Tekove, la bandoneonista María Isabel Vera, el Grupo Generación de Villarrica, Las Paraguayas, y como broche de oro Néstor Lo y los Caminantes cantaron a la Virgen de la Candelaria y al público.

Los grupos de ballet con sus coloridos vestuarios danzaron al son de las músicas folclóricas contagiando de alegría a la gente. Las compañías presentes fueron Angakatupyry Cñia. de Estudios e Interpretación, la Pareja de la Polca Paraguaya Juvenil, junto al Ballet Folclórico Municipal.

Cerca de la medianoche se inició el rezo del Ángelus cantado, que estuvo presidido por el cura párroco Jorge Sotelo, quien minutos antes oró y pidió por el bienestar de todos los presentes. Pidió a Virgen de la Candelaria interceder ante Dios por todas sus peticiones y de las personas presentes.

La participación fue multitudinaria. La fiesta patronal reunió a religiosos, laicos, como también a las autoridades locales y nacionales.

Los artísticas para amenizar la fiesta patronal invitaron a todos a subir en la pista para bailar, compartir, y festejar la festividad de la santa patrona de los capiateños.

El encendido de las luces del “Paseo de las candelas” se completó a las 03:00 de hoy. La Virgen de la Candelaria partió en procesión desde la parroquia hasta la Capilla San Francisco de Asís donde se celebró la tradicional “Misa de las Candelas”.

Después, en procesión hasta la parroquia para la Misa Central que se inició a las 07:00 y fue presidida por el Obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo.