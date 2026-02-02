Justicia ordena reponer a periodista que apoyó denuncias contra Carlos Granada

A través de la Sentencia Definitiva N° 3 de fecha 2 de febrero de 2026 la jueza en lo Laboral de Lambaré Pelucia Giménez Rodríguez resolvió condenar a Televisión Cerro Corá S.A, a reintegrar a la periodista Angie Prieto a su lugar de trabajo y empleo habitual, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 96 del Código del Trabajo.

La magistrada hizo lugar a la demanda promovida por la periodista Angie Stephanie Fabiola Samudio Prieto y resolvió rechazar la acción laboral planteada por Televisión Cerro Corá S.A en contra la comunicadora, por supuesta justificación de causal del despido, ocurrido en octubre de 2022.

Lea más: Condenan a 10 años de cárcel al comunicador Carlos Granada

La jueza en lo Laboral de Lambaré dispuso también la realización de la liquidación de los salarios caídos y demás beneficios laborales que correspondan a la periodista, y que sea practicada a partir de la fecha de la suspensión ilegal del contrato, el 5 de octubre de 2022, hasta su efectivo reintegro, en base al salario determinado en la resolución (G. 3.440.000), más el pago del salario devengado y no abonado en el mes de octubre de 2022 (4 días). Una vez practicada la liquidación se aplicará sobre el monto el 20% de la indemnización compensatoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además el juzgado hizo lugar a la demanda laboral por cobro de guaraníes en diversos conceptos por despido injustificado, contra la firma Televisora del Este S.A., y, en consecuencia, condenar a esta última a que abone a la trabajadora, dentro de las 48 horas de quedar firme la resolución, la suma de G. 22.644.600.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Despido tras apoyar denuncias contra Granada

Al argumentar la demanda los representantes de la periodista Angie Prieto señalaron que el caso inició en mayo de 2022 con las denuncias presentadas en contra de Carlos Granada, en ese entonces gerente del Grupo Albavisión; así como las acusaciones sobre acoso y coacción sexual del que varias de sus compañeras, inclusive la propia trabajadora de prensa, fueron victimas y tuvieron que renunciaron a sus puestos de trabajo.

Lea más: En segunda instancia, confirman condena contra Albavisión por maltrato laboral

Agregaron que desde el grupo Albavisión, que es un conglomerado de medios de comunicación en Paraguay, los directivos tomaron medidas para apartar del cargo al denunciado (Carlos Granada) y se inició un proceso penal por los hechos denunciados.

“Desde ese entonces, un grupo de trabajadoras también victimas que seguían perteneciendo a la empresa, salieron a dar su respaldo a las compañeras renunciantes, en solidaridad se conformó un grupo de apoyo y contención, es así que incluso decidieron salir a la calle a manifestarse, siempre pacíficamente a fin de que los casos se esclarezcan y las denuncias no queden impunes”, resalta parte de la argumentación.

La demanda agrega que posteriormente se enteraron que había otros gerentes acosadores dentro del conglomerado de medios de comunicación y que uno de ellos fue solamente amonestado, mientras que otro caso grave de acoso sexual fue completamente minimizado y ocultado por la patronal.

Lea más: Albavisión y Carlos Granada aparecen en el reporte sobre DDHH del Departamento de Estado de Estados Unidos

Empresa “minimizó denuncias” de acoso sexual

A través de sus representantes, la periodista Angie Prieto puntualizó en su demanda que ante las denuncias de acoso sexual la empresa no adoptó medidas ni realizó sumarios administrativos, tampoco activó ningún protocolo de asistencia a las afectadas, incluso una de ellas fue “castigada” ya que la trasladaron a otro departamento a cumplir otras funciones, “en medio de un terrible ambiente laboral donde el acusado gozó en todo momento de protección por parte de los directivos”, según remarca la demanda.

La demandante añadió que en ningún momento hubo respuesta y apoyo a las víctimas por parte de la empresa, más bien todo lo contrario, ya que los directivos “apañaron y encubrieron a los cómplices y minimizaron todas las denuncias”, de acuerdo con lo fundamentado por los representantes de la periodista.

Con esta contestación la comunicadora desmintió la versión de los representantes del canal Televisión Cerro Corá S.A, quienes en la demanda de justificación de despido de Angie Prieto señalaron que tanto la empresa como el directivo Marcelo Fleitas, como representante del empleador, han acompañado el proceso derivado de las denuncias citadas, suspendiendo en sus funciones al denunciado.

Lea más: Granada no pedirá disculpas a mujeres que lo denunciaron por acoso: “No hay pruebas”

Los representantes de la empresa afirmaron también que se realizaron sumarios administrativos, incluso un juicio de justificación de causal de despido dentro del fuero Laboral, precautelando tanto derechos de las trabajadoras afectadas como también del empleador, ante la eventual comisión del hecho punible.

Periodista ganó juicio a directivo de Canal 9

La periodista Angie Prieto afrontó juicio oral en la querella promovida por el gerente de Canal 9 Marcelo Ariel Fleitas Portaluppi, por supuesta injuria. Este hecho punible fue argumentado por la empresa como causal para el despido justificado de la comunicadora.

Sin embargo, en abril de 2024 el Tribunal de Sentencia Unipersonal presidido por la jueza Mesalina Fernández resolvió absolver a la periodista Angie Prieto en la querella que presentó la alta gerencia del grupo Albavisión, representada por el gerente de SNT Cerro Corá, Marcelo Fleitas, por supuesta injuria.

Lea más: Absuelven a Angie Prieto en querella presentada por gerente de Albavisión por supuesta injuria

La magistrada resolvió declarar no probado el supuesto hecho de injuria imputada a la trabajadora, absolviéndola de reproche y pena. En consecuencia, no está acreditada la causal de despido justificado que fue invocada por la empresa.

La resolución de dicho juicio fue clave para la presente resolución a favor de la periodista Angie Prieto, quien deberá recuperar su cargo de cronista en Televisión Cerro Corá, cobrar los salarios caídos desde su despido injustificado y la indemnización establecida.