Mujer perdió el cuero cabelludo en accidente: qué harán los médicos desde ahora

Yohana Manuela Ortiz Fernández (33), quien sufrió la pérdida total del cuero cabelludo luego de que su cabeza rozara con las ruedas del ómnibus el pasado viernes en Lambaré, permanece internada en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social.

Oscar Amarilla, director del hospital, manifestó que “el cráneo quedó expuesto, con el tejido cutáneo a la vista”.

El procedimiento se manejará con cirugía plástica y neurocirugía, indicó a la 1080 AM.

La paciente se encuentra estable de abdomen y pelvis; sin embargo, el pronóstico para sus manos y su cabeza sigue siendo reservado.

El cráneo expuesto

Los médicos lo llaman descalotamiento (o scalp total). En términos simples, el accidente arrancó de raíz el cuero cabelludo, dejando la calota craneal (el hueso puro) totalmente expuesta.

“No hay tejido, no hay protección; solo el calcio del cráneo frente a la vulnerabilidad del ambiente. La prioridad es que el hueso no se seque”, explicó el especialista.

Pero el impacto no se detuvo en la cabeza. Los cirujanos describen con precisión quirúrgica otra lesión devastadora: el desenguantamiento de ambas manos.

Como si se tratara de un guante que se retira con violencia, la piel de sus extremidades superiores se rebatió, dejando expuestos músculos y fracturas en casi todos los dedos de la mano derecha.

Agregó que -mientras la mano izquierda parece recuperar el pulso y el tono- la derecha muestra signos de una batalla silenciosa por la irrigación sanguínea.

La reconstrucción

El tratamiento no es una cirugía única, sino una "maratón" de intervenciones, señaló.

Bajo el régimen de “toilettes” quirúrgicos (limpiezas profundas para eliminar impurezas de una herida considerada “sucia” por el accidente), los equipos de Neurocirugía y Cirugía Plástica trabajan en conjunto.