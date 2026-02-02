Se adelantaron: colegios privados ya iniciaron las clases

El primer día de clases, establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas, es el lunes 23 de febrero. La medida es obligatoria para el caso de las escuelas oficiales, pero no es así para el resto de las instituciones, que, sin embargo, deben cumplir con el mínimo de 180 días en aulas.

Algunos centros educativos privados, principalmente en el departamento Central, ya arrancaron hoy las actividades escolares con los estudiantes, con un previo acto de bienvenida, realizado a las 7:00.

Es el caso del colegio Nihon Gakko de Fernando de la Mora, que recibió hoy a alrededor de 1.000 alumnos con actividades culturales protagonizadas por los propios niños y jóvenes.

Las familias de los estudiantes también se hicieron presentes en la jornada, con una importante participación, según las autoridades del establecimiento.

En San Lorenzo

El Centro Educativo San Sebastián, ubicado en la ciudad de San Lorenzo también inició las clases esta mañana.

Al igual que en la gran mayoría de los centros educativos, comenzó con actividades artísticas en las cuales brillaron los estudiantes.

¿Por qué inician tan temprano? Desde el Nihon Gakko, explicaron que el retorno en esta fecha se dio para cumplir lo planteado por el MEC, que solicita como mínimo 180 días de clases con los alumnos en aula y 200 días de trabajo docente.

Desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (AIEPP), indicaron que varios centros educativos del gremio, arrancan la próxima semana. La mayoría en el sector comienza antes de lo establecido por el ministerio educativo.