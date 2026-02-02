Docentes exigen al Ministerio de Educación restitución de plataforma Sigmec

Desde el pasado viernes se encuentra fuera de servicio la plataforma informática del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (Sigmec), a la que docentes que aspiran a concursar por rubros docentes en instituciones públicas deben inscribirse.

El problema con la herramienta se produce mientras están en proceso de inscripción y conformación más de 23.700 rubros docentes para los cuales el Ministerio de Educación convocó a un concurso público de oposición, lo que generó alarma entre los educadores.

Docentes agrupados en la Organización de Trabajadores de la Educación - Sindicato Nacional (OTEP-SN) se reunieron hoy frente a la sede central del Ministerio de Educación, en Asunción, para exigir la inmediata restitución del Sigmec.

Plazo de inscripción extendido

Noelia Caballero, miembro de la OTEP-SN, indicó a ABC Color que el problema afecta tanto a docentes que buscan inscribirse como a aquellos que ya están en la base de datos del Sigmec, pero son incapaces de confirmar sus cargos hasta que el sistema sea repuesto.

Según el cronograma original presentado por el Ministerio de Educación, el plazo de inscripción para el concurso de oposición debía culminar mañana martes.

Sin embargo, ante el problema técnico que afecta al Sigmec, el Ministerio de Educación anunció ayer que ese plazo se extenderá hasta las 20:00 del miércoles.