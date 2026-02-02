“Viacrucis” de asegurados: no hay turnos ni médicos en IPS

La indignación, la impotencia y la frustración de los usuarios del Instituto de Previsión Social (IPS) es una constante ante la falta de turnos y de médicos. Manifiestan que el call center no funciona y que personalmente tampoco se consiguen consultas con especialidades.

Muchos de los médicos del IPS se encuentran usufructuando sus vacaciones, pero la institución no previó los reemplazos correspondientes, lo que genera grandes inconvenientes.

Los usuarios acuden hasta el hospital para ser atendidos, pero no hay turnos y -si consiguen- es para dentro de uno, dos y hasta tres meses.

Durante un sondeo realizado en la mañana de este lunes frente al IPS, una asegurada manifestó que llegó a las 03:00 y salió luego de las 07:00 sin conseguir el turno que necesitaba.

“No hay turno, no hay disponibilidad, no hay médicos”, son las respuestas que dan los funcionarios de la Previsional.

Irma, una mujer adulta mayor, calificó de “penuria” lo que se vive todos los días. Llegó a las 04:00 en busca de un turno para el área de cardiología, pero tendrá que regresar mañana con la esperanza de alcanzar un turno.

Otra usuaria manifestó estar desesperada porque no hay turno para que atiendan a su hija, que se encuentra con dificultad para caminar.

“Ahora voy a tener que ir a alguna urgencia, porque necesitamos saber qué le pasa a mi hija. Vinimos de madrugada desde Mariano Roque Alonso, pagamos vehículo plataforma y salimos sin que se le atienda”, sostuvo.