IPS: personal de Electromedicina confirma “criminal” precariedad técnica en equipos hospitalarios

Trabajadores del Instituto de Previsión (IPS) revelaron que operan bajo precariedad técnica y presiones administrativas. Denuncian que se les ordena reparar equipos para los cuales no fueron capacitados, mientras la falta de contratos de mantenimiento externo se cobra la vida de asegurados que, pese a sus aportes mensuales, quedan desprotegidos ante la desidia institucional.

Lea más: “Negligencia criminal”: denuncian que IPS opera equipos médicos bajo riesgo de falla súbita

Funcionarios del departamento de Electromedicina del Hospital Central, que pidieron no revelar sus nombres para no ser comprometidos laboralmente, relataron a ABC la alarmante precariedad técnica con la que operan los servicios médicos del seguro social.

Los técnicos confirmaron que las autoridades de la previsional están en pleno conocimiento de que múltiples equipos médicos requieren mantenimiento urgente. Sin embargo, la falta de contratos vigentes con empresas especializadas impide cualquier intervención técnica adecuada.

“Hacemos lo que dicen los de arriba”

La presión desde la cúpula administrativa del IPS parece ser la norma. “Es jodida la situación, pero se hace lo que dicen los de arriba”, confesó uno de los trabajadores. Según los testimonios, son los médicos quienes, en un acto de ética profesional, se niegan en ocasiones a utilizar aparatología que no garantiza condiciones mínimas de seguridad para el paciente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Espera fatal en IPS: investigan muerte de asegurado que esperó días por una cirugía urgente

La denuncia más grave radica en la supuesta orden de las jefaturas de que el personal interno repare desperfectos complejos, a pesar de que estos no cuentan con la formación técnica específica para tales máquinas. “Nunca recibimos capacitación de esos equipos, no sabemos nada. El mantenimiento siempre lo manejó la empresa Elizeche (empresa tercerizada)”, admitió un funcionario, evidenciando el riesgo de una manipulación improvisada en equipos de alta complejidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso Braulio Vázquez: una muerte evitable

Esta desidia institucional tiene rostro y nombre. El pasado miércoles, la muerte de Braulio Vázquez puso en evidencia las consecuencias letales de la desatención. Vázquez murió esperando un cateterismo que no se pudo realizar por la falta de insumos (que la familia tuvo que costear de su bolsillo) y, por la inoperatividad del angiógrafo.

Documentos revelados el viernes último por el diputado Mauricio Espínola confirman que el equipo requerido para el procedimiento, estaba operando sin contratos de mantenimiento vigentes desde el 18 de diciembre de 2025. Esta situación fue advertida por la empresa encargada del servicio, Elizeche SAC, que presentó una propuesta de renovación de contrato a mediados de septiembre pasado. Espínola calificó el hecho como una “negligencia criminal”.

Lea más: Familia gastó G. 30 millones y denuncia que el IPS “abandonó” a su paciente

Mientras las autoridades del IPS se llaman a silencio, la realidad en los pasillos del seguro social refleja una institución donde la burocracia y la falta de gestión técnica están superando la capacidad de respuesta médica, dejando al asegurado en un estado de vulnerabilidad total.